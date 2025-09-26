El Parque Nacional de Timanfaya culmina su 50 aniversario con el enterramiento de una cápsula del tiempo

El Parque Nacional de Timanfaya está a punto de cerrar el ciclo de actividades iniciado hace un año para celebrar su medio siglo de existencia. El próximo 3 de octubre, a las 12:30 horas, el Centro de Visitantes e Interpretación de Mancha Blanca acogerá el acto de clausura, poniendo el broche final a un año repleto de iniciativas divulgativas, científicas y ciudadanas que han servido para acercar el parque a la sociedad y transmitir la importancia de su conservación.

Durante el último año, Timanfaya ha trabajado intensamente en la divulgación del conocimiento obtenido en sus cinco décadas de gestión e investigación. Un destacado grupo de alrededor de 80 expertos, entre científicos y académicos, ha compartido sus estudios y reflexiones a través de ponencias, jornadas y mesas de debate. Los temas tratados han abarcado desde la singularidad de la geología volcánica hasta la riqueza biológica de la flora endémica, pasando por el impacto de las especies invasoras, la memoria histórica, la arquitectura vinculada al entorno natural o los retos asociados al uso público del parque.

La ciudadanía de Lanzarote, y especialmente los habitantes de los municipios de Tinajo y Yaiza, donde se localizan grandes extensiones de las lavas de Timanfaya, han sido partícipes en diferentes actividades orientadas a devolverles el parque, fomentar la educación ambiental y consolidar una relación de respeto y compromiso con este espacio natural único.

Un legado para el futuro: la cápsula del tiempo

Uno de los momentos más simbólicos del acto de cierre será el enterramiento de una cápsula del tiempo. Este recipiente, fabricado en acero, albergará ilustraciones de especies autóctonas de plantas y animales del parque, un trozo de microplástico recopilado de su litoral —en referencia a los problemas medioambientales globales— y una escoria lávica que fue devuelta tras haber sido extraviada por un turista. Además, habrá un mensaje para 2075.

El gesto pretende transmitir un mensaje de responsabilidad colectiva: la supervivencia de Timanfaya depende del compromiso presente y futuro en la protección de este patrimonio natural, cuya biodiversidad y geología son un tesoro irrepetible.

Manto de la Virgen con Caldera Blanca al fondo, en el Parque Nacional de Timanfaya. / Néstor Rodan/ Justo Gómez

Proyección y acceso al conocimiento

A través de sus redes sociales oficiales, como YouTube, Instagram, Facebook, X y WhatsApp, el parque ha puesto a disposición de toda la ciudadanía los contenidos y conferencias generados en el aniversario, consolidando estos canales como referentes en divulgación medioambiental en Canarias.

El acto de clausura, además, podrá seguirse en directo en el canal de YouTube del parque, facilitando la participación a quienes no puedan asistir presencialmente, dado que el aforo es limitado y requiere invitación.

Autoridades y mensaje a nuevas generaciones

El cierre del cincuentenario contará con la participación de Mariano H. Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, quien leerá una carta con la mirada puesta en el futuro de Timanfaya. Pascual Gil, director-conservador, ofrecerá un balance técnico sobre los logros y retos científicos cosechados, mientras autoridades locales y representantes del Cabildo de Lanzarote, como su presidente, Oswaldo Betancort, reforzarán el mensaje de cooperación institucional para preservar el parque.

Timanfaya es un símbolo de la riqueza natural de Canarias y de la necesidad de actuar hoy para garantizar que las próximas generaciones puedan disfrutarlo en su estado más puro.