El PSOE de Arrecife condena las palabras del alcalde tras acusar a los socialistas de "llevar intrínseco abusar sexualmente de mujeres en prostíbulos”

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Arrecife ha denunciado este viernes las declaraciones del alcalde, Yonathan de León (Partido Popular), pronunciadas durante el pleno municipal, por considerarlas “repulsivas, calumniosas y de una gravedad sin precedentes”.

Según los socialistas, el regidor municipal habría afirmado que “los miembros del PSOE llevan intrínseco abusar sexualmente de mujeres en prostíbulos”. Una acusación que ha provocado la inmediata reacción del portavoz del PSOE en Arrecife, Alfredo Mendoza, quien exige una rectificación pública inmediata.

El PSOE califica los Plenos como “bochornosos”

El portavoz socialista asegura que, bajo la actual alcaldía, los plenos se han transformado en un espacio marcado por los insultos y la provocación, donde el respeto institucional y el debate político han sido sustituidos por el ataque personal y la crispación.

“El alcalde ha traspasado todos los límites. No solo difama al Partido Socialista, sino que lo hace desde el máximo órgano democrático de la ciudad, manchando el nombre de Arrecife y de sus instituciones”, ha señalado Mendoza.

Además, el PSOE advierte que no va a tolerar ningún tipo de difamación ni ataques contra su militancia, y recuerda que el Partido Popular ha sido condenado judicialmente por corrupción, por lo que “no está en condiciones de dar lecciones de ejemplaridad”.

Exigen el fin de los ataques personales en el Ayuntamiento

Desde el grupo socialista se pide al alcalde que ponga fin a lo que consideran una deriva política inaceptable y que recupere el tono institucional y el respeto que debe prevalecer en una corporación pública.

La formación subraya que su partido ha actuado con firmeza ante cualquier caso que haya afectado a sus filas y considera “inadmisible” que se intente equiparar al conjunto de su militancia con delitos que rechazan frontalmente.