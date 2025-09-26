Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE de Arrecife condena las palabras del alcalde tras acusar a los socialistas de "llevar intrínseco abusar sexualmente de mujeres en prostíbulos”

Los socialistas denuncian que el regidor, del PP, ha convertido los plenos en un espectáculo bochornoso, donde el insulto sustituye al debate y la institución se degrada

El PSOE de Arrecife condena las palabras del alcalde, Yonathan de León, sobre los prostíbulos

El PSOE de Arrecife condena las palabras del alcalde, Yonathan de León, sobre los prostíbulos

PSOE Arrecife

La Provincia

La Provincia

Arrecife

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Arrecife ha denunciado este viernes las declaraciones del alcalde, Yonathan de León (Partido Popular), pronunciadas durante el pleno municipal, por considerarlas “repulsivas, calumniosas y de una gravedad sin precedentes”.

Según los socialistas, el regidor municipal habría afirmado que “los miembros del PSOE llevan intrínseco abusar sexualmente de mujeres en prostíbulos”. Una acusación que ha provocado la inmediata reacción del portavoz del PSOE en Arrecife, Alfredo Mendoza, quien exige una rectificación pública inmediata.

El PSOE califica los Plenos como “bochornosos”

El portavoz socialista asegura que, bajo la actual alcaldía, los plenos se han transformado en un espacio marcado por los insultos y la provocación, donde el respeto institucional y el debate político han sido sustituidos por el ataque personal y la crispación.

“El alcalde ha traspasado todos los límites. No solo difama al Partido Socialista, sino que lo hace desde el máximo órgano democrático de la ciudad, manchando el nombre de Arrecife y de sus instituciones”, ha señalado Mendoza.

Además, el PSOE advierte que no va a tolerar ningún tipo de difamación ni ataques contra su militancia, y recuerda que el Partido Popular ha sido condenado judicialmente por corrupción, por lo que “no está en condiciones de dar lecciones de ejemplaridad”.

Exigen el fin de los ataques personales en el Ayuntamiento

Desde el grupo socialista se pide al alcalde que ponga fin a lo que consideran una deriva política inaceptable y que recupere el tono institucional y el respeto que debe prevalecer en una corporación pública.

Noticias relacionadas y más

La formación subraya que su partido ha actuado con firmeza ante cualquier caso que haya afectado a sus filas y considera “inadmisible” que se intente equiparar al conjunto de su militancia con delitos que rechazan frontalmente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. ¿Por qué hay decenas de hamacas en el Mirador del Río en Lanzarote?
  2. Homenaje a la doctora Conce Pérez por sus más de 40 años de profesión en Lanzarote
  3. El PSOE critica el gasto de más de 3 millones de euros del Ayuntamiento de Arrecife en las fiestas de San Ginés 2025
  4. La Cámara de Lanzarote lidera el mayor plan de activación territorial: 138 proyectos y 646 millones en 10 años
  5. La pareja más famosa de Lanzarote… ¿con pasado inventado?
  6. Teguise centraliza su Archivo Histórico para mejorar el acceso y la conservación documental
  7. Fund Grube inaugura una nueva tienda en Lanzarote: Fund Grube Teguise Playa
  8. Arrecife atrae cerca de 100 millones de inversión privada y acelera su transformación urbana

El PSOE de Arrecife condena las palabras del alcalde tras acusar a los socialistas de "llevar intrínseco abusar sexualmente de mujeres en prostíbulos”

El PSOE de Arrecife condena las palabras del alcalde tras acusar a los socialistas de "llevar intrínseco abusar sexualmente de mujeres en prostíbulos”

Lanzarote da el primer paso para implantar la plataforma 'TaxiLanzarote.net' y modernizar el servicio del taxi

Lanzarote da el primer paso para implantar la plataforma 'TaxiLanzarote.net' y modernizar el servicio del taxi

El Cabildo de Lanzarote defiende "la objetividad" de sus servicios jurídicos en el caso del hotel Papagayo Arena

El Cabildo de Lanzarote defiende "la objetividad" de sus servicios jurídicos en el caso del hotel Papagayo Arena

El Cabildo de Lanzarote impulsa un centro de respiro familiar en Guatiza

El Cabildo de Lanzarote impulsa un centro de respiro familiar en Guatiza

Lanzarote refuerza su depuración de aguas con una inversión estatal de 20,1 millones en la EDAR de Tías

Lanzarote refuerza su depuración de aguas con una inversión estatal de 20,1 millones en la EDAR de Tías

El Parque Nacional de Timanfaya culmina su 50 aniversario con el enterramiento de una cápsula del tiempo

El Parque Nacional de Timanfaya culmina su 50 aniversario con el enterramiento de una cápsula del tiempo

Joel Delgado se convierte en el primer canario en conquistar la cima del Manaslu (8.163 metros) en el Himalaya

Joel Delgado se convierte en el primer canario en conquistar la cima del Manaslu (8.163 metros) en el Himalaya

Tres detenidos, entre ellos el agresor de Salvatore Sinagra, tras otra violenta pelea con heridos graves en Arrecife

Tres detenidos, entre ellos el agresor de Salvatore Sinagra, tras otra violenta pelea con heridos graves en Arrecife
Tracking Pixel Contents