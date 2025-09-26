Yonathan de León, alcalde de Arrecife: «Es algo intrínseco en los miembros del PSOE abusar de las mujeres en los prostíbulos»

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, del Partido Popular (PP), afeó el viernes a los concejales socialistas que llevaran al pleno una moción contra la explotación sexual, cuando, a su juicio, «es algo intrínseco en los miembros del PSOE abusar de las mujeres en los prostíbulos».

De León se pronunció en esos términos precisamente en el debate de esa iniciativa, una declaración que el PSOE sometía a la consideración del pleno con motivo de la celebración esta semana el Día Internacional contra la Explotación Sexual (23 de septiembre).

Al escuchar sus palabras, los concejales socialistas se levantaron de sus sillas y abandonaron la sesión plenaria. En su intervención, De León alegó que a los socialistas les debería dar «vergüenza» llevar una moción de defensa de las mujeres, recordando los episodios con mujeres prostituidas que aparecen ligados al exdiputado Bernardo Fuentes Curbelo Tito Berni en el caso Mediador o que se escuchan en los audios del exministro José Luis Ábalos y su asistente Koldo García.

Por ello, opinó que en la moción deberían incluir un apartado «para exigir a (Pedro) Sánchez que clausure los prostíbulos de su suegro».

Antes de estas palabras del alcalde, la concejal socialista Nova Kirkpatrik había mencionado casos de explotación en Arrecife y a otros que «salpican a miembros del PP en Algeciras y Estepona» y a una concejal del PP de Pinto «que intentó normalizar esta práctica».

En el mismo debate, el teniente de alcalde, Echedey Eugenio (CC), dijo que esperaba que «esta moción tipo no se haya redactado en los prostíbulos del suegro del presidente del Gobierno» ni que «haya sido avalada por Koldo y compañía en el Parador de Teruel».

«Tratemos este tema con la seriedad que merece», señaló. Ya sin los concejales del PSOE en la sala, la moción salió adelante con los votos del equipo de gobierno (PP y CC).

Por su parte, el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Arrecife condenó las palabras del alcalde por considerarlas «repulsivas, calumniosas y de una gravedad sin precedentes». El portavoz del PSOE en Arrecife, Alfredo Mendoza, exige una rectificación pública a De León, a quien, a su vez, acusa de haber convertido los plenos en un espacio marcado por los insultos y la provocación, donde el respeto institucional y el debate político han sido sustituidos por el ataque personal y la crispación.

Que acaben los ataques

«El alcalde ha traspasado todos los límites. No solo difama al partido socialista, sino que lo hace desde el máximo órgano democrático de la ciudad, manchando el nombre de Arrecife y de sus instituciones», manifestó Alfredo Mendoza. Además, el PSOE advierte de que no va a tolerar ningún tipo de difamación ni ataques contra su militancia, y recuerda que el Partido Popular ha sido condenado judicialmente por corrupción, por lo que «no está en condiciones de dar lecciones de ejemplaridad».

Desde el grupo socialista se pide al alcalde que ponga fin a lo que consideran una deriva política inaceptable y que recupere el tono institucional y el respeto que debe prevalecer en una corporación pública. La formación subraya que su partido ha actuado con firmeza ante cualquier caso que haya afectado a sus filas y considera «inadmisible» que se intente equiparar al conjunto de su militancia con delitos que rechazan frontalmente.