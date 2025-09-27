Álvaro Cabrera y Natalia Sasu triunfan en la XXIX Travesía a Nado “El Río” entre Lanzarote y La Graciosa

Medio millar de nadadores se lanzaron este sábado a las aguas de Bajo Risco en la XXIX Travesía a Nado “El Río”, una de las pruebas más emblemáticas del calendario deportivo insular, que volvió a unir a Lanzarote y La Graciosa en un ambiente cargado de emoción.

El consejero de Actividad Física y Deportes, Juan Monzón, fue el encargado de dar el tradicional bocinazo de salida a las 12:30 horas. Estuvo acompañado por la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, el concejal de Deportes Alejandro Ramírez y el consejero cabildicio Domingo Cejas.

Podios de gran nivel en todas las categorías

En la categoría masculina, el ganador absoluto fue Álvaro Cabrera, seguido por Kimbo Vallejo y Herminio Fernández, completando un podio de altísima competitividad. En la clasificación femenina, la victoria fue para Natalia Sasu, escoltada por Sheila Pulido y Nora Delgado.

En las pruebas junior, destacaron Herminio Fernández en masculino y Natalia Sasu en femenino, ambos repitiendo podio en la clasificación general. En infantil, el triunfo fue para Nora Delgado (femenino) y Nicolás Padrón (masculino).

“Un año más, esta prueba nos recuerda la unión única entre Lanzarote y La Graciosa, y el gran nivel de nuestros nadadores. Es un orgullo contar con un evento que trasciende lo deportivo y que se ha convertido en un referente dentro y fuera de nuestras islas”, afirmó Monzón, quien además anunció que la XXX edición se celebrará el 19 de septiembre de 2026.

El consejero también agradeció el esfuerzo organizativo del Servicio Insular de Deportes, así como la colaboración del Consorcio de Seguridad y Emergencias, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, voluntariado y distintas áreas municipales, que garantizaron la seguridad y el éxito de la jornada.

La Travesía “El Río” se prepara ya para su 30º aniversario en 2026, consolidada como una de las competiciones más esperadas del calendario deportivo de Canarias. Los resultados generales pueden consultarse en la web oficial: www.lanzarotedeportes.com.