El PSOE de Lanzarote exige a CC y PP que condenen los ataques verbales sobre la prostitución contra su militancia

El Partido Socialista de Lanzarote ha lanzado este domingo una exigencia pública a Coalición Canaria (CC) y al Partido Popular (PP) tras las declaraciones en el Pleno del pasado viernes de Yonathan de León, alcalde de Arrecife, y Echedey Eugenio, portavoz de CC en el ayuntamiento de la capital lanzaroteña. Ambos dirigentes están en el centro de la polémica por sus comentarios dirigidos a la militancia y al electorado socialista.

Durante el último Pleno municipal en Arrecife, Yonathan de León insinuó que las personas que apoyan al PSOE tendrían comportamientos delictivos vinculados al abuso sexual en prostíbulos. El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, del Partido Popular (PP), afeó el viernes a los concejales socialistas que llevaran al pleno una moción contra la explotación sexual, cuando, a su juicio, «es algo intrínseco en los miembros del PSOE abusar de las mujeres en los prostíbulos».

Estas declaraciones, que han generado una fuerte reacción tanto dentro como fuera del partido socialista, fueron secundadas por Echedey Eugenio, quien respaldó públicamente sus palabras. Para el PSOE, se trata de un episodio especialmente grave que “alimenta un discurso de odio y difamación sin precedentes en la política insular”.

Reacción y advertencia del PSOE

María Dolores Corujo, secretaria insular del partido y diputada en el Congreso, considera que lo sucedido “no es un error pasajero sino un ataque frontal a miles de personas decentes que votan y militan en el PSOE”. La dirigente socialista sostiene que, si Coalición Canaria y el Partido Popular no se desmarcan de forma clara y contundente, serán cómplices de esta vergüenza.

Corujo hizo énfasis en la responsabilidad institucional y subrayó que “no se puede permitir que la política se convierta en un espacio donde todo vale, criminalizando y señalando a quienes forman parte del PSOE”. Además, adelantó que el partido “está valorando la adopción de medidas” para garantizar el respeto y evitar la reiteración de estos comportamientos en la vida pública.

El discurso ultra y la polarización política

Desde la dirección insular socialista consideran que tanto PP como CC están contribuyendo “a una campaña de odio basada en bulos, ataques personales y difamaciones”, calificando su actitud como “marca blanca de la ultraderecha en Lanzarote”. El partido sostiene que este tipo de discursos son peligrosos y recuerda la importancia de poner límites democráticos claros en la actividad política.

Corujo remarcó: “Tenemos una historia de lucha, de avances sociales y de defensa de la democracia. No vamos a permitir que se banalice la violencia sexual ni que se menosprecie el respeto a las mujeres”.

Llamamiento a la responsabilidad política

El PSOE de Lanzarote hace un llamamiento a la responsabilidad de las fuerzas políticas y recalca que este debate supera lo partidista: “Es una cuestión de límites democráticos y quien no los respete no puede representar a la ciudadanía en una institución pública”.

A la espera de una respuesta por parte de Coalición Canaria y del Partido Popular, la formación socialista insiste en que el silencio o la inacción solo contribuyen a la degradación del debate público y a la normalización de mensajes que trasladan odio y desinformación.