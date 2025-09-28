Puerto del Carmen inicia la conmemoración de sus 60 años como destino emblemático del turismo

Puerto del Carmen, en el municipio de Tías, ha dado el pistoletazo de salida a una amplia agenda de actos para celebrar sus 60 años como destino turístico de referencia en Canarias.

El aniversario, que se desarrollará desde octubre de 2025 hasta octubre de 2026, busca reconocer la transformación de este enclave, consolidado como un modelo de éxito en el sector turístico insular e internacional, sin renunciar a sus raíces ni a la relación con sus habitantes.

La celebración arrancó oficialmente el pasado 26 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo. La gala inaugural, celebrada en la Avenida de Las Playas frente al Centro Comercial Atlántico, reunió a representantes institucionales, figuras destacadas del ámbito local y diversos invitados, marcando el inicio de un extenso programa de actividades que se prolongará durante todo el año.

Reconocimientos a figuras que han marcado la historia de Puerto del Carmen

Uno de los momentos centrales de la gala fue la entrega de los Reconocimientos ZEConsciente, galardones que distinguen a personas cuya labor ha sido clave en el desarrollo y consolidación del destino:

Ico Montelongo Pérez , reconocida por su apoyo al producto local y la tradición heladera, aportando valor a la gastronomía de la zona.

, reconocida por su apoyo al producto local y la tradición heladera, aportando valor a la gastronomía de la zona. Josefina Gopar , pionera del comercio en La Tiñosa, impulsando las primeras tiendas adaptadas al auge del turismo.

, pionera del comercio en La Tiñosa, impulsando las primeras tiendas adaptadas al auge del turismo. Emilio Pérez Franquiz , maestro pescador y primer presidente de la Cofradía de La Tiñosa, ejemplo de arraigo y tradición marina.

, maestro pescador y primer presidente de la Cofradía de La Tiñosa, ejemplo de arraigo y tradición marina. Kenneth Gasque, creador del Ironman Lanzarote, figura fundamental en la proyección de Puerto del Carmen como referencia mundial del turismo deportivo.

Estas distinciones resaltan la importancia de la implicación y el ejemplo de personas anónimas y reconocidas, cuyas contribuciones han permitido que Puerto del Carmen se mantenga como uno de los destinos más valorados de Canarias y del Atlántico.

Una mirada al futuro basada en la sostenibilidad y la excelencia

Durante su intervención, José Juan Cruz, alcalde de Tías y responsable del área de Turismo, destacó que el aniversario es una oportunidad para poner en valor la evolución de Puerto del Carmen desde sus inicios hasta convertirse en un referente internacional. Cruz remarcó que “el éxito de Puerto del Carmen no reside solo en su clima y sus playas, sino también en la conservación del entorno natural y el firme compromiso con un turismo responsable y sostenible”.

El alcalde subrayó la importancia de “seguir creciendo de la mano de la sostenibilidad, la calidad y la innovación, garantizando tanto el bienestar de los vecinos como la excelencia que buscan los visitantes”. Este enfoque está en línea con las estrategias que marcan la agenda turística de Canarias y la Unión Europea, donde la economía circular, la protección ambiental y la apuesta por la innovación son elementos cada vez más presentes.

José Juan Cruz Saavedra, durante la celebración de los actos por el Día Mundial del Turismo / A. T.

Identidad renovada y un calendario cargado de cultura

Durante la gala se presentó la nueva identidad gráfica del 60º aniversario de Puerto del Carmen, una imagen que acompañará todas las actividades y campañas a lo largo del año conmemorativo.

El acto incluyó también la actuación especial de la compañía Cantadores, con la participación de destacados artistas como Ciro Corujo, Manuel Estupiñán y Pedro Manuel Afonso, que ofrecieron un recorrido musical y cultural representando la esencia de Canarias.

Un homenaje colectivo a seis décadas de historia turística

El programa de actividades previsto hasta octubre de 2026 tiene como objetivo rendir homenaje a todas las personas que han contribuido al desarrollo de Puerto del Carmen, desde sus orígenes como pequeño enclave pesquero hasta su consolidación como uno de los destinos turísticos más importantes de la isla y de Canarias.

La conmemoración del 60 aniversario pone de relieve el papel de la comunidad local, el esfuerzo conjunto de instituciones, empresarios y ciudadanía, así como la necesidad de seguir apostando por un turismo más sostenible, diverso y responsable para afrontar los retos del futuro.