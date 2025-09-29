Arrecife pone en marcha un nuevo plan de reasfaltado para renovar más de 50 calles en Maneje, Valterra y Argana Alta

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha dado a conocer este lunes el un nuevo Plan de Reasfaltado que beneficiará a los barrios de Maneje, Valterra y Argana Alta. Según ha anunciado, la iniciativa supone el cuarto plan de estas características aprobado durante su mandato y tiene como objetivo seguir mejorando las infraestructuras urbanas, después de décadas sin intervenciones de esta magnitud en parte de estas zonas.

Gracias a la publicación de la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el Ayuntamiento de Arrecife destinará 1.121.434,73 euros al reacondicionamiento y mejora del pavimento en aproximadamente 50 calles, priorizando aquellas que llevaban más de 20 años sin ser asfaltadas —salvo las tareas ejecutadas recientemente en este mandato.

Intervenciones previstas

Este ambicioso plan de reasfaltado complementa las 150 actuaciones de renovación viaria realizadas en los dos últimos años, transformando notablemente la imagen urbana de la capital de Lanzarote. Algunos de los barrios y arterias principales ya beneficiados por estas políticas son San Francisco Javier, Las Salinas, La Destila, El Lomo, Titerroy, Altavista, La Vega, Argana Baja, Puerto de Naos, La Concha y el centro de Arrecife.

La Concejalía de Obras Públicas ha detallado cómo estas inversiones ya han tenido impacto real en calles emblemáticas de Valterra (como la calle Extremadura y el entorno de la Escuela de Pesca), Maneje (cercanías del Centro Cultural), y en Argana Alta (carretera de acceso al Cementerio, calle Trillo y accesos al Centro de Bienestar Animal). El nuevo programa se centrará a partir del invierno, una vez adjudicadas las obras, en completar la renovación pendiente en los tres barrios señalados.

Presentación de ofertas

Las empresas interesadas en participar en este proyecto podrán presentar sus propuestas hasta el 27 de octubre, a través de la mencionada Plataforma de Contratación del Sector Público. Una vez adjudicado el contrato, el Ayuntamiento prevé el despliegue de maquinaria y el inicio de las obras durante el próximo invierno, coincidiendo con el clima más propicio para este tipo de trabajos.

Asimismo, desde el consistorio se recuerda que los barrios de Los Geranios de Altavista y Tinasoria también tienen ya asignadas mejoras dentro de sus respectivas obras de transformación, y que estas intervenciones se reanudarán en las próximas semanas, en paralelo al avance del plan presentado.

Mejorar la calidad de vida

La transformación del viario urbano es uno de los objetivos prioritarios de la política municipal de Arrecife, según subraya Yonathan de León. La mejora del firme no solo favorece la circulación y seguridad de conductores y peatones, sino que también contribuye a embellecer el entorno y aumentar la calidad de vida de los vecinos.

La modernización de las infraestructuras básicas refuerza la apuesta del Ayuntamiento por dotar a la ciudad de servicios más eficientes y seguros.