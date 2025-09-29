Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Cabildo de Lanzarote aborda la retirada de la antena de telefonía en Masdache para proteger La Geria

El presidente insular, Oswaldo Betancort, pide a Telefónica que "valore soluciones que mantengan el servicio sin sacrificar la salud, la tranquilidad ni la conservación del paisaje protegido"

Amanecer en el pueblo de Masdache, en Lanzarote.

Amanecer en el pueblo de Masdache, en Lanzarote. / Gustavomedinaphoto.com

La Provincia

La Provincia

Arrecife

La reciente instalación de una antena de telecomunicaciones en la zona de Masdache, ubicada en el entorno de La Geria, ha despertado inquietud entre los residentes. Vecinos y colectivos locales han manifestado su rechazo por la cercanía de la antena a viviendas particulares y zonas destinadas al uso infantil, así como por el posible impacto que esta infraestructura podría suponer para el característico paisaje vinícola de La Geria, declarado espacio protegido y referente cultural y ambiental de Lanzarote.

La antena fue instalada el pasado mes de agosto, lo que derivó en demandas públicas para considerar su reubicación o retirada. Las preocupaciones ciudadanas abarcan tanto la posible afectación a la salud y la tranquilidad de las familias como la amenaza a la conservación de un entorno agrícola único en Canarias.

Acciones del Cabildo

Ante esta situación, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha anunciado la apertura de un diálogo directo con la empresa Telefónica. El objetivo es evaluar la posible retirada de la antena o, en su defecto, estudiar alternativas que permitan compatibilizar las necesidades de conectividad y telecomunicaciones con la protección ambiental de La Geria y el bienestar de los habitantes de Masdache.

Oswaldo Betancort, presidente del Cabildo de Lanzarote.

Oswaldo Betancort, presidente del Cabildo de Lanzarote. / La Provincia

Betancort ha destacado la responsabilidad de la institución insular con la ciudadanía y con la defensa del patrimonio natural: "Queremos que cualquier actuación en espacios sensibles como La Geria se realice con la máxima prudencia y respeto. Solicitaremos a Telefónica que valore soluciones que mantengan el servicio sin sacrificar la salud, la tranquilidad ni la conservación del paisaje protegido".

Sostenibilidad, tecnología y paisaje: un difícil equilibrio

El debate sobre la antena de comunicaciones incluye además reflexiones sobre el modelo de desarrollo tecnológico en la isla. Miguel Ángel Jiménez, consejero de Energía del Cabildo, ha indicado la necesidad de priorizar infraestructuras sostenibles y eficientes energéticamente. Según Jiménez, el progreso debe ir de la mano de la protección del entorno, especialmente en enclaves tan singulares como La Geria.

La búsqueda de ese equilibrio, explica el Cabildo, se traducirá en la exigencia de criterios de sostenibilidad para cualquier instalación futura y en el compromiso de consultar y consensuar con todos los actores afectados: instituciones, empresas y sociedad civil.

Protección prioritaria de La Geria y compromiso institucional

La protección de La Geria, uno de los principales símbolos identitarios y culturales de Lanzarote, se mantiene como prioridad para el Cabildo insular. Oswaldo Betancort ha reafirmado que la corporación insular será firme en la defensa de este enclave, trabajando para lograr un desarrollo armónico entre infraestructura y conservación.

Además, el Cabildo de Lanzarote subraya que seguirá colaborando activamente con otras administraciones, operadoras y colectivos sociales para asegurar que cualquier decisión sobre el territorio se tome desde el consenso y el respeto al patrimonio insular.

