Los Centros Turísticos de Lanzarote apuestan por la movilidad sostenible con cuatro nuevos vehículos eléctricos

Los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (CACT) del Cabildo de Lanzarote han dado un paso más en su compromiso con la sostenibilidad al incorporar cuatro nuevos vehículos eléctricos a su flota operativa. Se trata de dos furgonetas y dos vehículos mixtos, todos ellos con cero emisiones, que estarán destinados a los departamentos de Mantenimiento y Eventos.

El consejero responsable de los CACT, Ángel Vázquez, presentó los nuevos vehículos acompañado por trabajadores de ambos departamentos. Durante el acto, Vázquez destacó que esta incorporación forma parte de una estrategia orientada a reducir la huella de carbono de la entidad y fomentar un transporte más respetuoso con el entorno. “Seguimos sumando recursos para favorecer una conducción más amable con el planeta”, aseguró.

Características de los nuevos vehículos

Los vehículos incorporados son:

Dos furgonetas eléctricas Opel Vivaro-A , modelo furgón M, con motor de 100 kW + 75 kW . Cada una cuenta con una autonomía cercana a 300 kilómetros y una capacidad para tres ocupantes . El coste total ha sido de 61.661,92 euros .

, modelo furgón M, con motor de . Cada una cuenta con una autonomía cercana a y una capacidad para . El coste total ha sido de . Dos vehículos mixtos Peugeot E-Rifter GT Standard 100 kW, también eléctricos y con una autonomía similar, capaces de transportar hasta cinco pasajeros. La inversión en este caso ha sido de 60.018,42 euros.

Todos los vehículos son cero emisiones, lo que significa que no generan gases contaminantes durante su uso, contribuyendo directamente a una movilidad más limpia.

Dos de los nuevos coches eléctricos de Centros Turísticos del Cabildo de Lanzarote / La Provincia

Financiación a través del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN)

La adquisición de estos vehículos ha sido posible gracias al Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), un instrumento de inversión promovido por el Gobierno de Canarias que tiene como objetivo impulsar proyectos que favorezcan el desarrollo sostenible y la mejora de infraestructuras en las islas.

En este caso, la financiación ha sido gestionada por el área de Planificación y Coordinación de Proyectos del Cabildo de Lanzarote, bajo la dirección de la vicepresidenta María Jesús Tovar, quien subrayó que el FDCAN “permite hacer realidad proyectos que ayudan a construir isla desde una perspectiva sostenible”.

Más información sobre este fondo está disponible en el portal oficial del Gobierno de Canarias.

Compromiso ambiental de los CACT

Esta iniciativa se suma a otras acciones impulsadas por los Centros Turísticos en los últimos años para reforzar su responsabilidad medioambiental, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por la Agenda 2030 de Naciones Unidas. La modernización de la flota es un ejemplo concreto de cómo las instituciones públicas pueden liderar la transición hacia una economía baja en emisiones.

Además de reducir la contaminación atmosférica, los vehículos eléctricos también contribuyen a disminuir la contaminación acústica, lo que resulta especialmente importante en una isla que apuesta por un modelo turístico sostenible y respetuoso con el entorno natural.