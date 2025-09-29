El Consejo de Salud de Lanzarote presenta su balance y avanza en el nuevo Plan de Salud de Canarias 2026-2031

El Área de Salud de Lanzarote, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha celebrado este lunes, 29 de septiembre, la reunión anual del Consejo de Salud de la isla. El encuentro tuvo lugar en el centro de participación ciudadana El Zaguán, en Arrecife, y congregó a responsables del Servicio Canario de la Salud (SCS), representantes del Cabildo de Lanzarote, ayuntamientos, sindicatos, asociaciones vecinales y colectivos sociales.

Presidido por Esther Machín, directora del Área de Salud de Lanzarote, el acto contó con la presencia de María Jesús López Neira, secretaria general del SCS; Pablo Eguia, gerente de los Servicios Sanitarios de la isla; María Eugenia Perdomo, directora de Atención Primaria; y Luis Carlos Moreno, director médico del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa.

Durante la sesión se aprobó la memoria de actividad 2024, tanto del Área de Salud como de la Gerencia de los Servicios Sanitarios, y se abordaron varios temas clave como la evolución de la asistencia sanitaria, el refuerzo del personal y las inversiones en infraestructuras. También se informó sobre el avance del anteproyecto del Plan de Salud de Canarias 2026-2031, que marcará la hoja de ruta de la política sanitaria regional en los próximos años.

¿Qué es el Consejo de Salud?

El Consejo de Salud es un órgano de participación ciudadana regulado por la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias. Su función principal es la de asesorar y consultar sobre las actividades sanitarias en cada territorio insular o comarcal.

Formado por representantes del Servicio Canario de la Salud, del Cabildo, los ayuntamientos, colegios profesionales, asociaciones de pacientes, sindicatos y colectivos vecinales, este órgano permite articular la participación activa de la sociedad civil en la planificación y control de los servicios sanitarios.

Cifras récord en la actividad del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa

Uno de los principales puntos tratados fue el balance del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, centro de referencia en Lanzarote, que durante el año 2024 logró cifras históricas en varios indicadores asistenciales.

248.364 consultas externas fueron atendidas por los distintos servicios especializados del hospital.

fueron atendidas por los distintos servicios especializados del hospital. Se realizaron 11.699 intervenciones quirúrgicas , una cifra sin precedentes en el centro.

, una cifra sin precedentes en el centro. El número total de pacientes hospitalizados ascendió a 10.205, con una estancia media de 5,62 días .

ascendió a 10.205, con una estancia media de . Se practicaron más de 57.000 pruebas diagnósticas y terapéuticas .

. El servicio de Radiología ejecutó 128.329 estudios .

ejecutó . En el área de digestivo se llevaron a cabo 7.565 endoscopias .

se llevaron a cabo . Las pruebas de neurofisiología crecieron cerca de un 20%, con 1.615 estudios realizados.

crecieron cerca de un 20%, con realizados. El servicio de Urgencias hospitalarias atendió a 75.288 personas, lo que supone una media diaria de 203 pacientes.

Primer marcapasos sin cable en el Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa / La Provincia

Estos datos reflejan un notable aumento en la actividad hospitalaria, atribuida a la mejora de servicios, la ampliación de recursos técnicos y humanos, y una gestión orientada a la eficiencia y calidad asistencial.

Atención Primaria: casi 2 millones de consultas en 2024

La actividad en el ámbito de la Atención Primaria también experimentó un importante incremento. Según los datos ofrecidos por la Gerencia, durante 2024 se registraron un total de 1.804.658 consultas, lo que supone un crecimiento del 10% respecto al año anterior.

En Atención Primaria, las consultas de medicina familiar y comunitaria suben casi un 50% con un total de 724.492

Destaca el aumento de la medicina familiar y la actividad de enfermería:

724.492 consultas de medicina familiar y comunitaria , con un crecimiento del 50% .

, con un crecimiento del . 356.000 consultas de enfermería .

. 30.582 consultas de matronas .

. 111.945 consultas pediátricas .

. Casi 14.000 consultas odontológicas .

. 22.228 sesiones de fisioterapia .

. 7.146 consultas de logopedia .

. 12.917 sesiones de psicología .

. 9.387 intervenciones por parte de trabajadores sociales .

. 358.450 atenciones en urgencias de Atención Primaria.

Este aumento refleja no solo una mayor demanda asistencial, sino también el esfuerzo por reforzar el primer nivel de atención sanitaria, fundamental para la prevención, el diagnóstico precoz y el seguimiento de enfermedades crónicas.

El Hospital Molina Orosa implanta un sistema de neuromodulación medular de última generación para tratar el dolor crónico resistente / La Provincia

Incorporación de personal y mejora de la cartera de servicios

El gerente de los Servicios Sanitarios de Lanzarote, Pablo Eguia, subrayó la incorporación de nuevos especialistas a la plantilla orgánica, como parte de las acciones para retener talento y consolidar el personal en el sistema público insular.

También se trabaja en la ampliación progresiva de la cartera de servicios, con el objetivo de evitar derivaciones innecesarias fuera de la isla y mejorar la capacidad de respuesta local.

Un momento de la intervención en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa con la cirugía vítreorretiniana. / La Provincia

Inversiones sanitarias para 2025: más de 7,6 millones de euros

Otro de los aspectos destacados durante la reunión fue el anuncio de la inversión prevista en infraestructuras y equipamiento sanitario para 2025, que alcanzará la cifra récord de 7.624.745 euros.

Esto supone un incremento del 50% respecto al ejercicio anterior, lo que permitirá acometer importantes obras de reforma y mejora en los centros de salud, hospitales y unidades especializadas. Estas inversiones se enmarcan dentro de los presupuestos aprobados por la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Inspección y Salud Pública

Durante la sesión también se expuso la labor realizada por el personal de Inspección Médica y Salud Pública del Área de Salud de Lanzarote. Su directora, Esther Machín, valoró el trabajo desempeñado por estos servicios, fundamentales para garantizar la calidad de las prestaciones asistenciales, la seguridad alimentaria, la prevención epidemiológica y la vigilancia del cumplimiento normativo por parte de los centros sanitarios.

Avance del Plan de Salud de Canarias 2026-2031

Uno de los puntos estratégicos del Consejo fue la presentación del anteproyecto del nuevo Plan de Salud de Canarias 2026-2031, actualmente en fase de redacción del borrador inicial e inicio del proceso participativo.

Este plan está siendo coordinado por la Unidad de Apoyo a la Dirección del SCS con el respaldo de un Comité Técnico Asesor, compuesto por profesionales de diferentes perfiles sanitarios. Además, contará con las aportaciones de los Consejos de Salud de cada Área de Salud del Archipiélago, como el de Lanzarote.

Ejes estratégicos del Plan:

Salud en Todas las Políticas, con un enfoque comunitario e intersectorial. Mejora de los Resultados en Salud, priorizando los problemas de salud más prevalentes con medidas coste-efectivas.

Valores guía:

Equidad

Eficiencia

Compromiso con la evidencia científica

Atención centrada en la persona

El Plan se organizará en cinco grandes bloques temáticos:

Promoción y protección de la salud. Prevención de la enfermedad Mejora de los servicios y resultados en salud Envejecimiento saludable y atención a la cronicidad Intersectorialidad Perspectiva transversal

A lo largo de su periodo de vigencia, el Plan desarrollará 48 líneas prioritarias, 140 objetivos específicos y 255 indicadores de evaluación.