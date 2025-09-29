Lanzarote refuerza su identidad insular con creadores de contenido en la campaña 'Eres Lanzarote, influencer de tu casa'

El Cabildo de Lanzarote ha presentado este lunes la segunda edición de la iniciativa Eres Lanzarote, influencer de tu casa, un proyecto que busca fortalecer la identidad cultural y social de la isla a través de los creadores de contenido digital. Bajo el lema “Más Lanzarote que nunca”, la campaña vuelve a dirigirse especialmente a la juventud insular, utilizando las redes sociales como principal vía de difusión.

El acto tuvo lugar en el salón de plenos del Cabildo y contó con la participación de diversos representantes institucionales: Ascensión Toledo, consejera de Educación; Jesús Machín Tavío, consejero de Cultura; Armando Santana, responsable de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana; y Amalia Martínez Fajardo, creadora y coordinadora del proyecto. También asistieron creadores de contenido involucrados en la campaña y representantes de entidades colaboradoras.

Una campaña para conectar con la juventud y conservar la memoria colectiva

La consejera Ascensión Toledo destacó el carácter transversal y educativo del proyecto, subrayando su valor como herramienta para adaptar los mensajes identitarios a los formatos actuales que consume la población más joven. En ese sentido, señaló que “la juventud demanda nuevas formas de comunicación, y esta campaña logra conectar con ella sin perder el mensaje esencial: lo que significa ser lanzaroteño o gracioso”.

Amalia Martínez Fajardo, Jesús Machín Tavío, Ascensión Toledo y Armando Santana, este lunes, en la presentación de la campaña Eres influencer de tu casa, este lunes. / La Provincia

Por su parte, Armando Santana resaltó la importancia de que las instituciones apoyen iniciativas que unen cultura e identidad con valores universales como los derechos humanos, mientras que Jesús Machín Tavío puso el acento en la capacidad del proyecto para transmitir lo local desde la mirada de los jóvenes, usando lenguajes cercanos como el vídeo corto, las publicaciones en redes sociales y los contenidos virales.

Homenaje a figuras clave de la historia insular

Una de las principales novedades de esta segunda edición es la incorporación de referentes históricos y culturales de Lanzarote como eje temático. Este año, el protagonista es Manuel Díaz Rijo, ingeniero y pionero en el desarrollo de las plantas desaladoras en la isla. Su legado ha sido crucial para asegurar el suministro de agua potable en un territorio con escasos recursos hídricos. En el acto estuvieron presentes un hijo y un nieto del homenajeado, a quienes el Cabildo agradeció su implicación.

La figura de César Manrique también está presente en la campaña, al servir como símbolo de la conciencia ambiental y cultural que se desea proyectar a las nuevas generaciones.

Un nuevo premio al creador de contenido más original

Como incentivo a la creatividad y el compromiso, esta edición incorpora un premio al creador de contenido más original, que reconocerá la innovación, el impacto y la capacidad de conectar con el público al transmitir los valores de la campaña.

El objetivo es fomentar la participación activa y premiar aquellas propuestas que, desde lo digital, contribuyen a preservar y difundir la identidad de Lanzarote y La Graciosa.

Las redes sociales como canal educativo y de transformación

“Eres Lanzarote, influencer de tu casa” se posiciona como una propuesta pionera en el Archipiélago que busca utilizar las redes sociales no solo como escaparate, sino como herramienta educativa y de transformación social. Las plataformas elegidas son Instagram (@eres.influencerdetucasa) y TikTok (@eresinfluencerdetucasa), donde los contenidos ya están siendo publicados por los influencers que colaboran en el proyecto.

Esta estrategia de comunicación permite llegar a los jóvenes en sus propios entornos digitales, adaptando el mensaje cultural a sus lenguajes, códigos y rutinas de consumo.

Más de dos millones de seguidores: un alcance que trasciende la isla

La campaña ha arrancado con seis creadores de contenido, que suman más de dos millones de seguidores en total. En comparación, la primera edición reunió unos 700.000 seguidores, lo que demuestra el crecimiento y la consolidación del proyecto como una referencia en innovación cultural.

Este impacto no solo asegura una gran visibilidad local, sino que permite proyectar la imagen de Lanzarote y La Graciosa más allá del ámbito insular, generando interés entre audiencias de otras islas, del resto del Estado e incluso del exterior.

Reconocimiento al trabajo previo y a la colaboración institucional

Durante el acto se mencionó especialmente la labor de Aroa Revelo, quien dirigía el Área de Gobierno Abierto en la edición anterior y fue clave en el impulso de este proyecto. También asistió el director general de Juventud del Gobierno de Canarias, Daniel Morales, lo que refleja el respaldo autonómico a esta iniciativa.

Este enfoque colaborativo, que une instituciones, profesionales de la cultura, creadores de contenido y ciudadanía, es uno de los pilares del proyecto.

Cultura, educación y conciencia social: una apuesta integrada

“Eres Lanzarote, influencer de tu casa” sigue consolidándose como un modelo de participación juvenil, que integra la educación, la cultura, la comunicación digital y la conciencia social en una única estrategia. La implicación de los jóvenes, tanto como creadores como espectadores, es clave para que la memoria colectiva de Lanzarote y La Graciosa siga viva y se adapte a los nuevos tiempos.

Las personas interesadas pueden seguir la campaña en sus redes sociales oficiales:

Instagram : @eres.influencerdetucasa

: @eres.influencerdetucasa TikTok: @eresinfluencerdetucasa

Además, el proyecto invita a toda la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, a participar activamente compartiendo contenidos, generando ideas o simplemente difundiendo los mensajes que se irán publicando durante esta segunda edición.