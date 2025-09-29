Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE denunciará el ataque de odio en el pleno de Arrecife: " PP y CC han elegido el fango: demuestran alinearse con la estrategia ultra de atacar al PSOE y degradar la política en Lanzarote"

Los socialistas acusan a PP y CC de complicidad con discursos de odio y advierten sobre el deterioro de la convivencia democrática en Lanzarote

Loli Corujo

Loli Corujo / La Provincia

La Provincia

La Provincia

El PSOE denunciará el ataque de odio en el pleno de Arrecife: "PP y CC han elegido el fango: demuestran alinearse con la estrategia ultra de atacar al PSOE y degradar la política en Lanzarote".

El PSOE de Lanzarote ha denunciado este lunes el silencio cómplice del Partido Popular y Coalición Canaria ante las declaraciones ofensivas y calumniosas lanzadas por Yonathan de León y Echedey Eugenio contra la militancia socialista. "Cuando no desautorizas, asientes. Cuando no corriges, compartes", ha señalado la secretaria general del PSOE lanzaroteño y diputada en el Congreso, María Dolores Corujo.

Para los socialistas, los hechos no admiten matices: "PP y CC han tenido tiempo más que suficiente para desmarcarse de unas declaraciones que traspasan los límites del respeto democrático. No lo han hecho. Y cuando, disponiendo de esa oportunidad, se opta por guardar silencio, se asume responsabilidad política. Ya no hablamos de complicidad: hablamos de una elección consciente que los sitúa como responsables directos de una estrategia que degrada la vida pública e intoxica la convivencia democrática". "Están normalizando el insulto, la mentira y el odio como forma de hacer política, y lo están haciendo con la misma estrategia que VOX. Ya no se diferencian ni en las formas ni en el fondo", ha añadido Corujo.

Desde el PSOE advierten de que esto no es un episodio aislado: es la deriva planificada de un bloque político que no tiene escrúpulos ni propuestas, solo fango. "Han decidido que la mejor forma de ocultar su incapacidad de gestión es difamar al adversario. Y en esa deriva, PP y CC han dejado de ser partidos democráticos para convertirse en altavoces de una política tóxica, degradante y peligrosa para la convivencia", señala la nota.

"Los socialistas no vamos a quedarnos callados mientras se difama a nuestra militancia y se lleva a las instituciones a un nivel de bajeza impropio de una sociedad democrática". "Si PP y CC no se desmarcan con firmeza, quedará claro que no se diferencian en nada de quienes viven del insulto y del odio. Y entonces no solo serán cómplices, serán responsables", ha concluido Corujo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Yonathan de León, alcalde de Arrecife: «Es algo intrínseco en los miembros del PSOE abusar de las mujeres en los prostíbulos»
  2. ¿Por qué hay decenas de hamacas en el Mirador del Río en Lanzarote?
  3. Álvaro Cabrera y Natalia Sasu triunfan en la XXIX Travesía a Nado “El Río” entre Lanzarote y La Graciosa
  4. El PSOE critica el gasto de más de 3 millones de euros del Ayuntamiento de Arrecife en las fiestas de San Ginés 2025
  5. La Cámara de Lanzarote lidera el mayor plan de activación territorial: 138 proyectos y 646 millones en 10 años
  6. El PSOE de Lanzarote exige a CC y PP que condenen los ataques verbales sobre la prostitución contra su militancia
  7. La pareja más famosa de Lanzarote… ¿con pasado inventado?
  8. El PSOE de Arrecife condena las palabras del alcalde tras acusar a los socialistas de 'llevar intrínseco abusar sexualmente de mujeres en prostíbulos”

El PSOE denunciará el ataque de odio en el pleno de Arrecife: " PP y CC han elegido el fango: demuestran alinearse con la estrategia ultra de atacar al PSOE y degradar la política en Lanzarote"

El PSOE denunciará el ataque de odio en el pleno de Arrecife: " PP y CC han elegido el fango: demuestran alinearse con la estrategia ultra de atacar al PSOE y degradar la política en Lanzarote"

Los Centros Turísticos de Lanzarote apuestan por la movilidad sostenible con cuatro nuevos vehículos eléctricos

Los Centros Turísticos de Lanzarote apuestan por la movilidad sostenible con cuatro nuevos vehículos eléctricos

Bono Alquiler Joven en Canarias: requisitos y cómo pedir las ayudas en Lanzarote

Bono Alquiler Joven en Canarias: requisitos y cómo pedir las ayudas en Lanzarote

Lanzarote refuerza su identidad insular con creadores de contenido en la campaña 'Eres Lanzarote, influencer de tu casa'

Lanzarote refuerza su identidad insular con creadores de contenido en la campaña 'Eres Lanzarote, influencer de tu casa'

El Consejo de Salud de Lanzarote presenta su balance y avanza en el nuevo Plan de Salud de Canarias 2026-2031

El Consejo de Salud de Lanzarote presenta su balance y avanza en el nuevo Plan de Salud de Canarias 2026-2031

Los cuatro detenidos por una nueva reyerta con arma blanca en Arrecife quedan en libertad

Los cuatro detenidos por una nueva reyerta con arma blanca en Arrecife quedan en libertad

Arrecife pone en marcha un nuevo plan de reasfaltado para renovar más de 50 calles en Maneje, Valterra y Argana Alta

Arrecife pone en marcha un nuevo plan de reasfaltado para renovar más de 50 calles en Maneje, Valterra y Argana Alta

El Cabildo de Lanzarote aborda la retirada de la antena de telefonía en Masdache para proteger La Geria

El Cabildo de Lanzarote aborda la retirada de la antena de telefonía en Masdache para proteger La Geria
Tracking Pixel Contents