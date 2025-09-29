El PSOE denunciará el ataque de odio en el pleno de Arrecife: "PP y CC han elegido el fango: demuestran alinearse con la estrategia ultra de atacar al PSOE y degradar la política en Lanzarote".

El PSOE de Lanzarote ha denunciado este lunes el silencio cómplice del Partido Popular y Coalición Canaria ante las declaraciones ofensivas y calumniosas lanzadas por Yonathan de León y Echedey Eugenio contra la militancia socialista. "Cuando no desautorizas, asientes. Cuando no corriges, compartes", ha señalado la secretaria general del PSOE lanzaroteño y diputada en el Congreso, María Dolores Corujo.

Para los socialistas, los hechos no admiten matices: "PP y CC han tenido tiempo más que suficiente para desmarcarse de unas declaraciones que traspasan los límites del respeto democrático. No lo han hecho. Y cuando, disponiendo de esa oportunidad, se opta por guardar silencio, se asume responsabilidad política. Ya no hablamos de complicidad: hablamos de una elección consciente que los sitúa como responsables directos de una estrategia que degrada la vida pública e intoxica la convivencia democrática". "Están normalizando el insulto, la mentira y el odio como forma de hacer política, y lo están haciendo con la misma estrategia que VOX. Ya no se diferencian ni en las formas ni en el fondo", ha añadido Corujo.

Desde el PSOE advierten de que esto no es un episodio aislado: es la deriva planificada de un bloque político que no tiene escrúpulos ni propuestas, solo fango. "Han decidido que la mejor forma de ocultar su incapacidad de gestión es difamar al adversario. Y en esa deriva, PP y CC han dejado de ser partidos democráticos para convertirse en altavoces de una política tóxica, degradante y peligrosa para la convivencia", señala la nota.

"Los socialistas no vamos a quedarnos callados mientras se difama a nuestra militancia y se lleva a las instituciones a un nivel de bajeza impropio de una sociedad democrática". "Si PP y CC no se desmarcan con firmeza, quedará claro que no se diferencian en nada de quienes viven del insulto y del odio. Y entonces no solo serán cómplices, serán responsables", ha concluido Corujo.