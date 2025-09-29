Bono Alquiler Joven en Canarias: requisitos y cómo pedir las ayudas en Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote ha iniciado el plazo para solicitar el Bono Alquiler Joven en Canarias. Esta ayuda, dirigida a menores de 35 años, busca facilitar el acceso a una vivienda propia para aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en el Boletín Oficial de Canarias. A partir de hoy, lunes 29 de septiembre, hasta el se prolongará hasta el viernes 17 de octubre, los interesados podrán presentar las solicitudes en los portales habilitados.

El Gobierno de Canarias ha asignado una dotación total de 12 millones de euros, de los cuales, 1,4 millones han sido aportados directamente por la institución insular de Lanzarote, y 10,6 millones provienen de los Presupuestos del Estado y del Gobierno de Canarias.

Esto hace que Lanzarote y La Graciosa se convierten en las primeras islas en contar con una cofinanciación local para esta prestación. Esto supone un refuerzo clave en un territorio donde los alquileres se encuentran entre los más altos de Canarias.

¿Qué es el Bono Alquiler Joven?

El Bono Alquiler Joven es una ayuda directa mensual de 250 euros que se reparten hasta 24 pagas. El ingreso está destinado a jóvenes que residen en régimen de alquiler o cesión de uso, ya sea en vivienda o en habitación. La ayuda puede aplicarse con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024 y es compatible con otras prestaciones siempre que la suma no supere el importe real del alquiler.

Lucía Feijoo Viera

La medida busca aliviar la carga económica de los jóvenes que, en muchos casos, ven comprometida su emancipación por el elevado precio de las rentas. En Lanzarote, se han fijado límites más altos que en el resto de Canarias para adaptarse a la realidad del mercado, hasta 900 euros de alquiler en algunos municipios para vivienda y 450 euros en el caso de habitaciones.

Los requisitos para pedir el Bono Alquiler Joven

Podrán solicitar el bono los ciudadanos que tengan entre 18 y 35 años en el momento de la solicitud. Es obligatorio contar con residencia legal y efectiva en Canarias, estar empadronado en la vivienda objeto del contrato y figurar como titular de un alquiler o cesión de uso en vigor.

Las obligaciones principales que se deben cumplir son:

Tener entre 18 y 35 años en el momento de la solicitud.

en el momento de la solicitud. Contar con residencia legal y efectiva en Canarias .

. Estar empadronado en la vivienda o habitación objeto del contrato.

objeto del contrato. Ser titular de un contrato de alquiler o cesión de uso en vigor , o estar en condiciones de firmarlo.

, o estar en condiciones de firmarlo. No ser propietario ni usufructuario de otra vivienda en España (salvo causas justificadas).

Acreditar ingresos limitados, que no superen tres veces el IPREM (25.200 € anuales).

Además, existen límites de renta para poder beneficiarse varían en función del municipio. En Arrecife, San BartoloméHaría y Tinajo, se admiten alquileres de hasta 750 euros en vivienda y 375 euros en habitación. En Teguise, Tías y Yaiza, los topes ascienden a 900 euros en vivienda y 450 euros en habitación, reflejando la subida del mercado inmobiliario en estas zonas.

Cómo y cuándo se solicita el Bono Alquiler Joven

El plazo para solicitarlo se abre hoy lunes 29 de septiembre y se prolongará hasta el 17 de octubre a las 23:59 horas. La tramitación podrá realizarse tanto de forma telemática, a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, como presencialmente en el Registro General del Cabildo de Lanzarote.

El Cabildo también ofrecerá ayuda a los solicitantes a través del teléfono 012 para que los interesados puedan seguir paso a paso el proceso.

Más de un millar de jóvenes se beneficiarán del Bono

El Cabildo de Lanzarote estima que gracias a la aportación extraordinaria de 1,4 millones de euros, se podrá ampliar el número de beneficiarios. Si se tiene en cuenta la cuantía de 250 euros mensuales por persona durante dos años, la ayuda completa alcanza un máximo de 6.000 euros por beneficiario.

El programa podría beneficiar a más de 2.000 jóvenes en Lanzarote y La Graciosa entre 2025 y 2026, una cifra significativa teniendo en cuenta la presión del mercado de alquiler en estas islas.