Arrecife comienza la instalación del alumbrado navideño con novedades en todos sus barrios

El Ayuntamiento de Arrecife ha dado inicio a los trabajos de montaje del alumbrado navideño para este 2025, con la principal novedad de que todos los barrios de la capital lanzaroteña contarán este año con nuevos elementos decorativos. El encendido oficial está previsto para finales de noviembre, según ha confirmado el alcalde Yonathan de León, quien ha pedido a la empresa adjudicataria acelerar los trabajos para cumplir con los plazos.

El despliegue del alumbrado está siendo coordinado por el Área de Alumbrado Público, dependiente de la Concejalía de Obras Públicas, que también dirige el propio alcalde. Esta actuación forma parte del contrato de iluminación festiva licitado por el consistorio el año pasado y busca mejorar la ambientación navideña en calles, plazas y rotondas de toda la ciudad, atendiendo así una reivindicación histórica de los vecinos.

Iluminación eficiente y más accesible para todos los barrios

La nueva decoración navideña incluirá tecnología LED de bajo consumo, alineándose con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad. Además de embellecer el centro urbano, el alumbrado se extenderá a zonas como San Francisco Javier, Tinasoria y Lloret, donde ya han comenzado los trabajos por parte de la empresa concesionaria.

Con estas acciones, el Ayuntamiento pretende que tanto residentes como turistas puedan disfrutar de un ambiente navideño renovado y acogedor, reforzando así el atractivo de la capital durante las fiestas.