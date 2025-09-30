Canarias refuerza el Servicio de Urgencias en La Graciosa con una inversión superior al millón de euros y avanza en el saneamiento

El Gobierno de Canarias, encabezado por el presidente Fernando Clavijo, ha reforzado de manera significativa la atención sanitaria urgente en La Graciosa, la octava isla del archipiélago. Esta apuesta se materializa con la activación de nuevos recursos y vehículos de emergencia, mediante una inversión total de 1.105.765 euros, sumados al compromiso de modernizar el ciclo integral del agua con actuaciones previstas para los próximos años.

Durante su visita a La Graciosa este martes, a la que asistieron altos cargos insulares y municipales, así como los consejeros de Sanidad y de Política Territorial, Aguas y Emergencias, el presidente Clavijo comprobó de primera mano la operatividad de la nueva ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), gestionado por la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), y dependiente de la Consejería de Sanidad.

La ambulancia —puesta en marcha el pasado junio— ya ha sido activada en 133 ocasiones en tan solo tres meses, de las cuales la gran mayoría estuvo relacionada con enfermedades (93 activaciones) y una parte significativa con accidentes (24 activaciones). Esto refleja la importancia de contar con recursos modernos cerca de la ciudadanía, en un territorio insular con singularidades geográficas y de acceso.

Esther monzón, Fernando Clavijo, Oswaldo Betancort y Olivia Duque, reciben explicaciones dentro de la ambulancia, este martes, en La Graciosa / La Provincia

“Seguimos dando pasos para acercar la atención sanitaria a todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de la isla en la que residan. Estos nuevos recursos permiten una respuesta más rápida, eficaz y en condiciones de mayor seguridad a quienes lo necesitan”, subrayó el presidente Clavijo.

Nuevos vehículos y mejoras técnicas para una isla con necesidades especiales

La dotación para emergencias en La Graciosa no se limita solo a la implantación de una ambulancia. El nuevo servicio incluye también un vehículo 4x4 de rescate, que facilita las intervenciones en lugares de difícil acceso, lo que es fundamental dada la naturaleza y las pistas de la isla. Este coche cuenta con tres plazas para sanitarios y espacio para camilla, y transporta todo el equipamiento exigido por la normativa para ambulancias.

Además, el contrato vigente prevé la incorporación de un técnico de transporte sanitario adicional en los traslados marítimos entre La Graciosa y Lanzarote, lo que mejora notablemente la asistencia durante las evacuaciones sanitarias, proporcionando acompañamiento y continuidad asistencial en todo el trayecto.

Innovación en el equipamiento sanitario

La mejora en infraestructuras se complementa con la modernización del equipamiento técnico. Destacan la incorporación de un respirador artificial IPPV guiado por voz —útil para la asistencia en paradas cardiorrespiratorias— y sistemas de transmisión digital, como el envío de datos por Bluetooth mediante la aplicación AmbulancePad.

Estas herramientas permiten monitorizar al paciente y transferir información clínica relevante en tiempo real, facilitando la labor de los sanitarios y acelerando la comunicación con los hospitales de referencia.

El compromiso sanitario y social de la Consejería de Sanidad

Desde la Consejería de Sanidad se enfatiza que la mejora de los recursos y de la capacidad de respuesta en emergencias tiene un impacto directo en la calidad de vida tanto de los residentes como de las numerosas personas que visitan la isla, un destino en auge por su atractivo natural.

La adjudicación y puesta en funcionamiento de estos medios se formalizó en abril, tras la adjudicación del contrato a través de GSC el 27 de marzo, reflejando el interés del gobierno autonómico en atender las demandas históricas de la población local y ofrecer unos servicios sanitarios adaptados a contextos insulares aislados.

Próximos retos: agua y saneamiento para garantizar el futuro de La Graciosa

Más allá de las mejoras en materia sanitaria, el presidente Clavijo y otros responsables insulares aprovecharon la visita para avanzar en uno de los retos estructurales de La Graciosa: el abastecimiento y saneamiento de agua.

En este contexto, la Consejería de Política Territorial y Aguas anunció la próxima licitación, prevista para comienzos de 2026, de la sustitución de la tubería submarina que conecta La Graciosa con Lanzarote, una infraestructura clave para el suministro de agua potable. Esta tubería, que supera los 20 años de servicio y ha sufrido frecuentes averías, será renovada con una inversión superior a los 2 millones de euros y un plazo estimado de ejecución de siete meses.

De manera paralela, se desarrollará un nuevo sistema de saneamiento cuyo proyecto estará redactado durante el segundo trimestre de 2026, abordando así una reivindicación social y ambiental de primer orden. Estas intervenciones han sido declaradas de interés autonómico, gracias a un decreto aprobado en diciembre de 2024 que permitió suspender el planeamiento vigente para agilizar los procedimientos administrativos.

“Trabajamos para que, al finalizar la legislatura, la situación de La Graciosa sea completamente distinta a la que nos encontramos hoy”, señaló el consejero Manuel Miranda, recalcando el compromiso de modernizar el ciclo del agua y mejorar la vida cotidiana en la isla.

Reunión con los vecinos

Durante la visita institucional, las autoridades mantuvieron encuentros con vecinos y comerciantes para recoger inquietudes relacionadas tanto con la sanidad como con la gestión del agua.

El contacto directo con la sociedad insular se valora como clave para adaptar las estrategias públicas a las necesidades reales de los habitantes —menos de mil residentes estables, pero con una población flotante mucho mayor en temporada alta— y fomentar la participación ciudadana en los procesos de decisión.