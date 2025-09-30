Entrega de premios y un espectáculo de windsurf nocturno para celebrar el Día Mundial del Turismo en Lanzarote

La isla de Lanzarote conmemoró este lunes el Día Mundial del Turismo con un acto institucional celebrado junto a la playa de Las Cucharas, en Costa Teguise.

En la ceremonia se entregaron los Premios Isla de Lanzarote y Distinguidos del Turismo 2025, los galardones más relevantes del sector turístico insular, que reconocen la trayectoria, el compromiso y la aportación al desarrollo turístico del destino.

El evento, que contó con música en directo, intérprete de lengua de signos y retransmisión por streaming, reunió a representantes del sector turístico, autoridades locales y premiados, en una noche dedicada tanto al reconocimiento como a la reflexión sobre el futuro del turismo en la isla.

Aer Lingus, Premio Isla de Lanzarote 2025

La aerolínea Aer Lingus, con base en Irlanda, recibió el Premio Isla de Lanzarote 2025 como máxima distinción de la noche. La compañía fue reconocida por su papel en la mejora de la conectividad aérea entre la isla y el mercado irlandés, uno de los emisores turísticos más importantes para Lanzarote.

En representación de la aerolínea, su European Operations Manager, Sean O’Mahony, agradeció el reconocimiento y señaló que “este premio no sólo destaca el trabajo realizado, sino que impulsa una visión optimista sobre el futuro de las relaciones entre Irlanda y Lanzarote”.

La conexión aérea se ha consolidado como un factor clave para mantener la competitividad de los destinos turísticos, tal como señalan instituciones como TurEspaña y el Instituto de Turismo Responsable.

Distinguidos y menciones especiales del Turismo

Además del premio a Aer Lingus, el Cabildo de Lanzarote otorgó los Distinguidos del Turismo 2025 en varias categorías:

Empresa turística : Ereza Hotels & Resorts , por sus 25 años de actividad destacada en el sector hotelero insular.

: , por sus 25 años de actividad destacada en el sector hotelero insular. Eventos culturales y deportivos : Vertical de Montaña Blanca , una prueba que aúna deporte y dinamización comunitaria.

: , una prueba que aúna deporte y dinamización comunitaria. Personalidad del año: Naji Zegdaoui Bardoukh, propietario del restaurante Mi Piace, reconocido por su trayectoria empresarial y como ejemplo de diversidad cultural.

También se otorgaron menciones especiales a:

Las Salinas de Janubio , por su valor patrimonial, paisajístico y turístico.

, por su valor patrimonial, paisajístico y turístico. Pedro Orlando (Ico) Montelongo Pérez, por su extensa labor en la promoción turística de Lanzarote.

Todos los premiados recibieron un diploma y una escultura diseñada por la artista local Cinthia Machín, que simboliza la esencia de cada distinción.

Turismo con valores: sostenibilidad y ética

Durante su intervención, el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, destacó la necesidad de seguir apostando por un modelo turístico que combine conectividad, sostenibilidad y calidad. En este sentido, recordó que ya se encuentra en marcha la campaña de turismo ético, promovida desde el Cabildo con la colaboración de distintas áreas, como parte del compromiso con un desarrollo turístico más consciente y responsable.

Betancort también anunció que el próximo 28 de noviembre, en Jameos del Agua, se presentará la Carta del Turismo Sostenible +30, una iniciativa que actualizará los principios de sostenibilidad acordados hace tres décadas en la isla, vinculados a la figura de César Manrique y al modelo de desarrollo turístico propio de Lanzarote. Más información sobre turismo sostenible se puede consultar en la Organización Mundial del Turismo (OMT).

Música y windsurf durante la velada en Costa Teguise

La celebración incluyó las actuaciones musicales de Thania Gil y Manuel Estupiñán, así como un espectáculo nocturno de windsurf titulado Windsurfers by night, protagonizado por un grupo de aficionados locales de Costa Teguise coordinados por el empresario Eric Yoldjoglou.

La noche concluyó con la tradicional foto de familia de todos los premiados, en una edición que buscó no solo homenajear al sector, sino también proyectar el futuro de Lanzarote como destino turístico referente, comprometido con sus raíces y con una evolución sostenible.