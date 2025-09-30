Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lanzarote con Palestina homenajea a los periodistas asesinados en Gaza

El acto se celebrará el sábado 4 de octubre a partir de las 19:00 horas en el Parque José Ramírez Cerdá de Arrecife, junto al conocido pirulí

Lugar donde se llevará a cabo en Arrecife el homenaje a los periodistas asesinados en Gaza, frente la UNED.

Lugar donde se llevará a cabo en Arrecife el homenaje a los periodistas asesinados en Gaza, frente la UNED. / UNED

Arrecife

La entidad Lanzarote con Palestina ha convocado una concentración para rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en Gaza mientras informaban sobre el conflicto y denunciaban vulneraciones de derechos humanos. El acto se celebrará el sábado 4 de octubre a partir de las 19:00 horas en el Parque José Ramírez Cerdá de Arrecife, junto al conocido pirulí.

Durante el encuentro, profesionales de la comunicación de la isla leerán en voz alta los nombres de las y los informadores que han fallecido desde el 7 de octubre de 2023 en la Franja de Gaza.

Además, se compartirán varios manifiestos enfocados en la importancia de la libertad de expresión y el derecho a informar, especialmente en situaciones de guerra, donde el trabajo periodístico es esencial para documentar y denunciar posibles abusos contra la población civil.

Cartel del homenaje a los periodistas asesinados en Gaza

Cartel del homenaje a los periodistas asesinados en Gaza / La Provincia

Llamamiento a periodistas y a la ciudadanía

A la convocatoria están invitados a participar periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos, creadores de contenido digital y cualquier persona interesada en defender el periodismo independiente y la paz en la región.

El objetivo es poner el foco sobre las dificultades y riesgos que enfrentan los profesionales de la información en zonas de conflicto y la necesidad de proteger sus derechos.

Desplazados palestinos en medio de la ofensiva a gran escala lanzada por el Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza (archivo)

Desplazados palestinos en medio de la ofensiva a gran escala lanzada por el Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza (archivo) / Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

El valor del periodismo en contextos de guerra

La organización subraya el carácter comprometido de los periodistas en Palestina, quienes, a pesar de ser conscientes de los riesgos, continúan ejerciendo su labor informativa.

Lanzarote con Palestina denuncia que estos profesionales se convierten en objetivos durante los enfrentamientos y recuerda la importancia de reclamar una paz justa y el respeto a la libertad de prensa.

