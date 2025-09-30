Restricciones de tráfico en Lanzarote por la Vuelta Ciclista 2025: horarios y zonas afectadas
La prueba contará el próximo fin de semana con más de 600 ciclistas de 25 países y recorrerá los siete municipios de la isla
La Vuelta Ciclista a Lanzarote 2025 se celebrará el próximo fin de semana (4 y 5 de octubre) y llevará consigo restricciones temporales al tráfico en diferentes vías de la isla.
El evento deportivo, que alcanza su segunda edición, concentrará a más de 600 ciclistas de 25 países y recorrerá los siete municipios de Lanzarote.
Municipios y horarios afectados
Las restricciones tendrán lugar de forma puntual durante el paso de los corredores. El sábado 4 de octubre, las afecciones al tráfico se centrarán en las localidades de Arrecife, Haría, San Bartolomé, Tinajo y Teguise. El domingo 5, los cortes de tráfico previstos afectarán principalmente a Yaiza y de nuevo a Tinajo. El impacto general se estima moderado y estará controlado para minimizar molestias a la ciudadanía.
Se recomienda a los residentes y visitantes consultar los detalles específicos y planificar sus desplazamientos con antelación para evitar inconvenientes.
Sábado 4 de octubre de 2025
- Tinajo: cortes en la AVENIDA KROGAGER de 08:25 a 08:40 horas.
- Teguise: cortes desde las 08:20 hasta las 10:30 horas en distintas calles y carreteras del municipio.
- Haría: cortes desde las 09:00 hasta las 11:30 horas en distintas calles y carreteras del municipio.
- Arrecife (parte 1): cortes en la avenida Las Palmeras de 11:00 a 12:30, en la LZ-101 (CIRCUNVALACIÓN - NAOS) de 11:30 a 13:00 horas.
- Arrecife (parte 2): cortes desde las 12:30 hasta las 13:15 horas en distintas calles y carreteras del municipio.
- San Bartolomé: cortes en la LZ-301 (GÜIME - MONTAÑA BLANCA) y en la calle El Arroyo de 12:30 a 13:30 horas.
- Tías: cortes desde las 12:30 hasta las 14:30 horas en distintas calles y carreteras del municipio.
Domingo 5 de octubre de 2025
- Tías: cortes desde las 08:00 hasta las 09:30 horas en distintas calles y carreteras del municipio.
- Yaiza (parte 1): cortes desde las 08:30 hasta las 10:45 horas en distintas calles y carreteras del municipio.
- Yaiza (parte 2): cortes desde las 10:45 hasta las 11:45 horas en distintas calles y carreteras del municipio.
- Tinajo: cortes desde las 10:00 hasta las 12:30 horas en distintas calles y carreteras del municipio.
Ante cualquier duda, la organización, Club La Santa, recomienda visitar la página web de la vuelta ciclista a Lanzarote 2025 o ponerse en contacto a través del mail de contacto vuelta@clublasanta.com.
