Teguise subvenciona con 15.000 euros al club de hockey adaptado Uninsu

El Ayuntamiento de Teguise, en Lanzarote, ha aprobado una subvención nominada de 15.000 euros al Club Deportivo Uninsu, el único equipo de hockey adaptado de la isla. Esta iniciativa, aprobada en el pleno municipal de este mes de septiembre, tiene como objetivo principal garantizar la participación de los deportistas en competiciones oficiales, facilitando sus desplazamientos y cubriendo los gastos asociados.

El hockey adaptado, una modalidad deportiva que combina habilidad, estrategia y trabajo en equipo, se practica actualmente fuera de Lanzarote. Esto implica un considerable esfuerzo económico y logístico para los jugadores y sus familias, quienes deben asumir los costes de viajes y alojamiento para poder competir. La subvención del Ayuntamiento de Teguise busca aliviar esta carga y promover la práctica deportiva entre personas con discapacidad, fomentando así la inclusión social y el desarrollo personal.

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, ha destacado la importancia de esta acción, señalando que "este apoyo no es solo una inversión en deporte, sino en valores como la igualdad, la inclusión y la superación". El Consistorio, con esta aportación, reafirma su compromiso con la inclusión social y el desarrollo del municipio, buscando convertirse en un referente en compromiso social.

Cesión de instalaciones municipales

Además del apoyo económico, el Ayuntamiento ha cedido instalaciones municipales para que los deportistas de Uninsu puedan entrenar en condiciones óptimas, lo que demuestra un apoyo integral al club y a sus deportistas.

El concejal de Deportes, Alejandro Ramírez, ha subrayado el esfuerzo conjunto que representa esta iniciativa, reconociendo el reto económico que supone competir fuera de la isla. "Esta subvención nominada y la cesión de espacios deportivos son fundamentales", afirmó Ramírez, destacando la importancia de trabajar mano a mano con los clubes deportivos para que ningún proyecto se quede atrás.

Agradecimiento del club

Javier Roldán Padrón, presidente del Club Deportivo Uninsu, expresó su agradecimiento al Ayuntamiento por su apoyo constante, incluso desde la fundación del club. Roldán destacó que esta ayuda permite a los jugadores representar a Lanzarote y demostrar que no hay límites.

Esta iniciativa se suma a otros proyectos impulsados en Teguise, como la construcción de la residencia del Centro de Mayores Insular en Tahiche y el proyecto del nuevo Centro de Respiro Familiar en Guatiza, así como las mejoras en infraestructuras educativas y parques. La alcaldesa Olivia Duque ha reiterado que estos proyectos ponen en el centro de la acción política el cuidado de las personas, y que desde Teguise se seguirán impulsando iniciativas que protejan y apoyen a la ciudadanía.