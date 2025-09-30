Tías responsabiliza al Cabildo de Lanzarote de la autorización de la antena de telefonía en Masdache

El Ayuntamiento de Tías ha emitido un comunicado este martes en el que aclara que la autorización para la instalación de una antena en Masdache, dentro del Paisaje Protegido de La Geria, fue concedida por el Cabildo de Lanzarote y firmada por su presidente, Oswaldo Betancort.

Desde el consistorio municipal se considera contradictorio que, tras aprobar el proyecto, se intente ahora trasladar responsabilidades a otras administraciones o anunciar nuevas negociaciones con la empresa de telecomunicaciones.

La concejala de Actividades clasificadas, Aperturas y Espectáculos Públicos, Mariana Pérez, ha señalado que “el presidente del Cabildo no puede desconocer lo que firma ni sembrar confusión sobre sus propias decisiones”. Además, ha criticado lo que califica como “vaivenes en la gestión”, mencionando también otros episodios recientes como las modificaciones en las propuestas sobre energías renovables.

Competencias claras en espacios naturales

El consistorio de Tías recuerda que la legislación vigente establece de forma clara que el Cabildo Insular es la autoridad competente en materia de actuaciones en espacios naturales protegidos, como es el caso del Parque Natural de La Geria. El Ayuntamiento, en estos casos, solo puede emitir licencias una vez que la administración insular haya otorgado su autorización previa y vinculante.

Esta responsabilidad viene avalada por la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que define el papel de las administraciones gestoras en estos entornos, y se refuerza con la Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones, que reconoce las infraestructuras de conectividad como servicios de interés general.

Conectividad y protección del territorio, objetivos que deben convivir

Desde el Ayuntamiento se insiste en que, si bien las infraestructuras de telecomunicaciones son necesarias para garantizar el acceso a servicios esenciales como el teletrabajo, la educación digital o la reducción de desplazamientos, su instalación debe respetar la normativa ambiental y urbanística vigente.

“Lanzarote no necesita más confusión, sino gestión seria y responsable”, concluye Pérez, subrayando que es posible compatibilizar la conectividad con la protección del entorno si se aplican correctamente las leyes.