Comienzan las obras de drenaje en el Barranco del Hurón para prevenir nuevas inundaciones en Costa Teguise

El proyecto del Consejo Insular de Aguas se localiza en un tramo de 350 metros de longitud y 10 metros de ancho medio, próximo a la playa de Las Cucharas

Olivia Duque (centro) y Domingo Cejas, reciben explicaciones de las obras de drenaje en el barranco del Hurón, en Costa Teguise

Olivia Duque (centro) y Domingo Cejas, reciben explicaciones de las obras de drenaje en el barranco del Hurón, en Costa Teguise / La Provincia

Arrecife

El Consejo Insular de Aguas de Lanzarote ha comenzado esta semana las obras para mejorar el drenaje en el Barranco del Hurón, ubicado en la zona de Las Cucharas, en Costa Teguise. Este proyecto busca prevenir inundaciones como las que afectaron gravemente a la localidad el pasado mes de abril, y que también causaron daños significativos en Arrecife.

Los trabajos, financiados con fondos propios del Consejo, se enmarcan en un plan insular de limpieza de barrancos, que ya ha incluido intervenciones similares en Mala y San Bartolomé.

Intervención en un tramo clave del barranco

El proyecto se localiza en un tramo de 350 metros de longitud y 10 metros de ancho medio, que desemboca directamente en la playa de Las Cucharas. En esta zona se realizarán diversas actuaciones para facilitar el paso del agua durante episodios de lluvias intensas, reduciendo así el riesgo de escorrentías y desbordamientos.

Un operario en la zona del barranco del Hurón, en Costa Teguise.

Un operario en la zona del barranco del Hurón, en Costa Teguise. / La Provincia

Las principales acciones incluyen:

  • Eliminación de vegetación que obstruye el cauce
  • Refuerzo de taludes laterales
  • Construcción de muros de piedra
  • Rehabilitación de azudes
  • Trabajos de limpieza, desbroce, despedregado y nivelación del terreno

Presupuesto de las obras

La empresa adjudicataria de la obra es Transportes y Excavaciones Sccatmeca, S.L., con un plazo de ejecución de dos meses y medio y un presupuesto de 87.823 euros, financiado íntegramente por el Consejo Insular de Aguas.

El inicio de las obras contó con la presencia del consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas, y la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, además de técnicos del Consejo y del Consorcio del Agua de Lanzarote.

Teguise agradece la rapidez de la actuación

Cejas destacó que esta intervención “forma parte de una estrategia global de mejora y mantenimiento de los cauces de la isla”, subrayando la importancia de anticiparse a fenómenos meteorológicos extremos que pueden provocar serias consecuencias para infraestructuras y zonas habitadas.

Por su parte, Duque agradeció la “rapidez” con la que se ha tramitado el proyecto, que fue solicitado por el Ayuntamiento tras las inundaciones de abril. “Es vital mantener el cauce despejado para proteger una zona turística estratégica como Costa Teguise”, afirmó la alcaldesa.

Noticias relacionadas y más

Un plan integral ante el cambio climático

Esta intervención se suma a otras ya ejecutadas recientemente por el Consejo Insular de Aguas, como las llevadas a cabo en el Barranco de Valle Grande (Mala) y en el Barranco de Guacimeta (San Bartolomé). Todas ellas responden a una política de gestión de riesgos naturales en un contexto de cambio climático, donde los eventos extremos como lluvias torrenciales pueden volverse más frecuentes.

