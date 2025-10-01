Comienzan las obras de drenaje en el Barranco del Hurón para prevenir nuevas inundaciones en Costa Teguise
El proyecto del Consejo Insular de Aguas se localiza en un tramo de 350 metros de longitud y 10 metros de ancho medio, próximo a la playa de Las Cucharas
El Consejo Insular de Aguas de Lanzarote ha comenzado esta semana las obras para mejorar el drenaje en el Barranco del Hurón, ubicado en la zona de Las Cucharas, en Costa Teguise. Este proyecto busca prevenir inundaciones como las que afectaron gravemente a la localidad el pasado mes de abril, y que también causaron daños significativos en Arrecife.
Los trabajos, financiados con fondos propios del Consejo, se enmarcan en un plan insular de limpieza de barrancos, que ya ha incluido intervenciones similares en Mala y San Bartolomé.
Intervención en un tramo clave del barranco
El proyecto se localiza en un tramo de 350 metros de longitud y 10 metros de ancho medio, que desemboca directamente en la playa de Las Cucharas. En esta zona se realizarán diversas actuaciones para facilitar el paso del agua durante episodios de lluvias intensas, reduciendo así el riesgo de escorrentías y desbordamientos.
Las principales acciones incluyen:
- Eliminación de vegetación que obstruye el cauce
- Refuerzo de taludes laterales
- Construcción de muros de piedra
- Rehabilitación de azudes
- Trabajos de limpieza, desbroce, despedregado y nivelación del terreno
Presupuesto de las obras
La empresa adjudicataria de la obra es Transportes y Excavaciones Sccatmeca, S.L., con un plazo de ejecución de dos meses y medio y un presupuesto de 87.823 euros, financiado íntegramente por el Consejo Insular de Aguas.
El inicio de las obras contó con la presencia del consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas, y la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, además de técnicos del Consejo y del Consorcio del Agua de Lanzarote.
Teguise agradece la rapidez de la actuación
Cejas destacó que esta intervención “forma parte de una estrategia global de mejora y mantenimiento de los cauces de la isla”, subrayando la importancia de anticiparse a fenómenos meteorológicos extremos que pueden provocar serias consecuencias para infraestructuras y zonas habitadas.
Por su parte, Duque agradeció la “rapidez” con la que se ha tramitado el proyecto, que fue solicitado por el Ayuntamiento tras las inundaciones de abril. “Es vital mantener el cauce despejado para proteger una zona turística estratégica como Costa Teguise”, afirmó la alcaldesa.
Un plan integral ante el cambio climático
Esta intervención se suma a otras ya ejecutadas recientemente por el Consejo Insular de Aguas, como las llevadas a cabo en el Barranco de Valle Grande (Mala) y en el Barranco de Guacimeta (San Bartolomé). Todas ellas responden a una política de gestión de riesgos naturales en un contexto de cambio climático, donde los eventos extremos como lluvias torrenciales pueden volverse más frecuentes.
