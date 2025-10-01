Echedey Eugenio lidera la nueva etapa de Coalición Canaria en Arrecife con un equipo renovado y enfoque en la ciudadanía

La Asamblea de Coalición Canaria (CC) celebrada este martes en el Centro Cívico de Arrecife, proclamó a Echedey Eugenio (primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arrecife y concejal de Fiestas) nuevo secretario local del partido en sustitución de Jacobo Lemes. Este relevo no solo renueva los órganos de dirección de la formación nacionalista en Arrecife, sino que también sitúa a la ciudad en el epicentro del proyecto político del partido para la isla y el conjunto del Archipiélago.

El acto, en la que participaron militantes y representantes de toda la estructura del partido, simboliza la voluntad de adaptar Coalición Canaria a los nuevos tiempos y a las demandas de la sociedad arrecifeña.

El ambiente estuvo impregnado de ilusión y compromiso, elementos considerados clave tanto por la dirección saliente como por el equipo que toma ahora el relevo.

Un proceso de renovación marcado por la participación activa

La Asamblea comenzó con la intervención del secretario local saliente, Jacobo Lemes, y de la secretaria de Organización, Abigail González. Ambos realizaron un balance de la gestión desarrollada desde 2021, un periodo claramente influido por las dificultades que trajo consigo la pandemia de la COVID-19. Durante esos años, el Comité Local se centró en reforzar la estructura interna, garantizar la participación de la militancia y mantener la conexión con la ciudadanía.

Los responsables destacaron la consolidación de prácticas democráticas, como la convocatoria de reuniones periódicas previas a los plenos municipales y la implicación constante de las bases en la toma de decisiones relevantes. Asimismo, hicieron hincapié en los aprendizajes y retos superados durante la etapa de gobierno en el Ayuntamiento de Arrecife tras las elecciones municipales de 2023, donde Coalición Canaria desempeñó un papel clave en la gestión municipal.

“Arrecife tiene un potencial enorme y vamos a demostrarlo. Trabajar por Arrecife es también trabajar por Canarias” Echedey Eugenio — Secretario de CC en Arrecife

En este contexto de trabajo continuado, la nueva dirección recoge el testigo bajo el compromiso de mantener y profundizar en este modelo participativo y cercano, priorizando la escucha activa a la ciudadanía.

El liderazgo de Echedey Eugenio: visión y retos para Arrecife

Con un discurso centrado en el potencial de la ciudad, Echedey Eugenio dio inicio a su mandato como secretario local de CC en Arrecife destacando la capacidad de la capital para aportar valor tanto a la isla como al conjunto de Canarias. Abogó por una gestión orientada a la proximidad, la humildad y la consecución de resultados concretos para la ciudadanía.

Eugenio, que agradeció el trabajo realizado por el equipo anterior, recalcó la necesidad de dar continuidad a las bases sólidas previamente establecidas y puso de relieve la importancia de la implicación de todos los miembros del comité en la consecución de los objetivos marcados. Además, subrayó el papel de Arrecife dentro de Coalición Canaria, recordando la trayectoria de referentes políticos locales como Pedro San Ginés, David Toledo, Maciot Cabrera o Abigail González.

El nuevo equipo de CC en Arrecife

El nuevo Comité Local estará compuesto por un equipo de cinco personas que asumen las tareas clave para la organización partidaria en la capital:

Rosmen Quevedo : Secretaría de Organización

Secretaría de Organización Elisabeth Socas: Vicesecretaría de Organización

Vicesecretaría de Organización Orlando Umpiérrez: Vicesecretaría General de Estrategia

Vicesecretaría General de Estrategia Nuria Jurado: Vicesecretaría General de Coordinación

Vicesecretaría General de Coordinación Maite Corujo: Vicesecretaría General de Comunicación

Además, Echedey Eugenio compartió la estructura y funcionamiento de las 29 secretarías ejecutivas que conforman el órgano directivo, ampliando la especialización y la capacidad de gestión del partido en Arrecife. El objetivo es claro: lograr una administración conjunta, transparente y eficiente, apoyada en la especialización y la coordinación interna.

Este reparto de responsabilidades pretende dinamizar la vida orgánica de Coalición Canaria en la ciudad, permitiendo que cada área clave —desde el desarrollo social y económico, la comunicación, hasta la relación con los barrios— cuente con una figura de referencia.

Proyectos de futuro: el mar como oportunidad y motor económico para Arrecife

Entre los retos de futuro resaltados por el nuevo secretario local destaca la apuesta por aprovechar el entorno marítimo como catalizador del desarrollo económico. La “mirada al mar” no se queda solo en una declaración de intenciones. Echedey Eugenio propuso convertir el litoral de Arrecife en un polo de atracción de inversiones, oportunidades de empleo y proyectos de reactivación urbana.

La hoja de ruta incluye la captación de fondos y la puesta en marcha de iniciativas concretas para revitalizar barrios, promover la actividad comercial y potenciar la economía local.

Respaldo de dirigentes nacionalistas

La proclamación de Echedey Eugenio contó con la presencia y apoyo de los principales dirigentes nacionalistas. Intervinieron el secretario nacional de CC y presidente de Canarias, Fernando Clavijo; el secretario insular, Pedro San Ginés; el secretario de Organización Nacional, David Toledo; el secretario general de los Jóvenes Nacionalistas, Maciot Cabrera; y el presidente del Cabildo de Lanzarote y La GraciosaOswaldo Betancort, quienes coincidieron en resaltar la labor realizada por la ejecutiva saliente y mostraron su convicción del éxito político de Echedey Eugenio al frente del Comité de CC en Arrecife.

Así, Fernando Clavijo subrayó la “ilusión y empuje” del nuevo secretario local del que destacó además su “liderazgo”, cimentado según expresó “en tu capacidad de sacar lo mejor de las personas que te rodean”. Unas cualidades que consideró decisivas para que Echedey Eugenio contribuya como secretario local de CC a que “Arrecife sea motor del proyecto nacionalista en Lanzarote y Canarias”.

Fernando Clavijo, este martes, en el acto de proclamación de Echedey Eugenio como secretario de CC en Arrecife / La Provincia

Pedro San Ginés alabó la “infinita capacidad de trabajo y la ambición política bien entendida, como fin para transformar a mejor la vida de la gente”, de Echedey Eugenio de quien subrayó además su “peculiar capacidad de liderazgo de equipo, muy difícil de conseguir y que es precisamente lo que necesita Arrecife para afrontar sus retos; lo que se necesita para transformar esta ciudad”.

Pedro San Ginés, secretario de CC en Lanzarote / La Provincia

David Toledo resaltó tanto “el magnífico equipo del que te has rodeado” como “la magnífica oportunidad que se te presenta” para consolidar a Arrecife como tercera capital del Archipiélago, al frente de un Comité Local cuya responsabilidad -señaló- transfiere las fronteras de los 17 barrios que conforman el municipio para extenderse a toda Canarias.

Maciot Cabrera ensalzó por su parte “los valores de honestidad, cercanía, respeto y nobleza, que representa Echedey Eugenio”, de quien destacó “haberse rodeado de un equipo de hombres y mujeres comprometidos que asumirán su responsabilidad con ilusión y decisión”.

Acto de proclamación de Echedey Eugenio como secretario de CC en Arrecife / La Provincia

Oswaldo Betancort consideró que el nuevo Comité Local de Arrecife, con Echedey Eugenio al frente, constituye “el mejor equipo” para apuntalar “un proyecto sólido que priorice la inversión en los barrios, la educación, la juventud y en un Plan General de Arrecife que sirva de paraguas para impulsar el comercio y la actividad económica, tal como estamos haciendo desde el Cabildo”.

También estuvieron presentes en el acto el vicesecretario insular de CC, Samuel Martín; la secretaria insular de Organización, Olivia Duque; la vicesecretaria de Organización, Abigail González; la vicesecretaria de Acción Territorial, Coordinación Municipal y Organizativa y secretaria de Organización de los Jóvenes Nacionalistas, Aroa Revelo; el alcalde de Tinajo, Jesús Machín; así como secretarios locales y representantes de las direcciones de los diferentes comités de la isla, que quisieron mostrar su respaldo al nuevo equipo y al proceso de renovación en marcha.

Acto de proclamación de Echedey Eugenio como secretario de CC en Arrecife / La Provincia

Una organización más fuerte, abierta y reconocida

El proceso de renovación de la dirección local en Arrecife fue respaldado también por representantes de las direcciones insulares y municipales de CC, así como por miembros de otras instituciones. Todos coincidieron en mostrar su apoyo al nuevo equipo y al proceso de transformación en curso, que busca conjugar experiencia y juventud para dar respuesta a los desafíos actuales de la ciudad y la isla.

Echedey Eugenio cerró el acto con un mensaje dirigido tanto a la militancia como a la ciudadanía: “Les pido su confianza para transformar Arrecife en una ciudad más próspera, más habitable y más orgullosa de su mar. Lo haremos juntos, sumando experiencia con nuevas energías, transparencia con eficacia, ilusión con responsabilidad”.

Acto de proclamación de Echedey Eugenio como secretario de CC en Arrecife / La Provincia

Perfil de Echedey Eugenio: preparación y vocación de servicio público

Natural de Arrecife, Echedey Eugenio cuenta con una amplia formación técnica y jurídica. Es profesor de Formación Profesional en el CIFP Zonzamas, ingeniero informático por la Universidad de La Laguna y ha cursado estudios de Derecho en la Universitat Oberta de Catalunya, lo que le otorga una visión integral de la gestión pública y la toma de decisiones.

En el ámbito político, su carrera se inició como concejal en el Ayuntamiento de Teguise, donde fue responsable de Urbanismo y Deportes. Más tarde, asumió cargos en el Cabildo Insular de Lanzarote, incluyendo áreas clave como Turismo, Transparencia y Participación Ciudadana. En 2019 se incorporó al Ayuntamiento de Arrecife como portavoz nacionalista y desde 2023 ocupa la Primer Tenencia de Alcaldía.

Echedey Eugenio, Jacobo Lemes y Abigail González / La Provincia

A lo largo de su trayectoria, se ha destacado tanto por su capacidad para liderar equipos como por su empeño en alcanzar metas ambiciosas en beneficio de la comunidad.

El valor de la estrategia y el trabajo en equipo

Echedey Eugenio se ha caracterizado por su perfil analítico y estratégico, así como por su habilidad para conformar equipos intergeneracionales y diversos. Aunque de carácter reservado, mantiene una gran cercanía en el trato personal y una marcada empatía, cualidades destacadas tanto por sus compañeros de partido como por profesionales de la administración pública.

Fue candidato a la alcaldía de Arrecife en las elecciones municipales de 2023, con el respaldo unánime de la Asamblea Local de CC, en reconocimiento a su capacidad dialéctica, visión de futuro y compromiso con la ciudad.

Equilibrio entre experiencia, innovación y compromiso social

La nueva etapa de CC en Arrecife, bajo la batuta de Echedey Eugenio, apuesta por una política que combine la experiencia de los responsables que han dirigido el comité en los últimos años con la incorporación de nuevos perfiles alineados con la realidad actual de la capital.

El objetivo es dar respuestas ágiles y adaptadas a las necesidades de los barrios, fomentar la participación social y promover proyectos de innovación que dinamicen la economía local.

Entre los temas prioritarios del nuevo Comité figuran la mejora de los barrios, la reactivación del comercio, la captación de fondos para proyectos sociales y la promoción de la educación, la juventud y el empleo de calidad. Un modelo que busca hacer de Arrecife una ciudad más inclusiva y dinámica, preparada para afrontar los retos del futuro.