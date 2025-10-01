Lanzarote da un salto en innovación sanitaria con la incorporación de la cirugía robótica al Hospital Molina Orosa

La sanidad pública en Lanzarote alcanza un nuevo hito con la incorporación de la cirugía robótica en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa. Desde el pasado 24 de septiembre, el centro hospitalario ya realiza intervenciones quirúrgicas con el robot Da Vinci Xi, una tecnología puntera que mejora la precisión en las operaciones y reduce significativamente los tiempos de recuperación de los pacientes.

Este avance sitúa al Molina Orosa al nivel de los grandes hospitales del archipiélago y forma parte de una estrategia del Gobierno de Canarias para modernizar y fortalecer el sistema sanitario público.

Una inversión de 1,7 millones para cirugía de alta precisión

El nuevo robot quirúrgico ha supuesto una inversión de 1,7 millones de euros y convierte al Hospital Molina Orosa en el quinto centro público de Canarias en ofrecer cirugía robótica, tras su implantación en hospitales de Tenerife y Gran Canaria en 2019.

Durante una visita institucional para presentar el nuevo equipamiento, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, destacó que se trata de “un paso histórico en la medicina de Lanzarote”, posible gracias al esfuerzo continuado de los profesionales sanitarios y al compromiso del Ejecutivo autonómico con la calidad asistencial.

“Dotar a los hospitales públicos de las herramientas tecnológicas más avanzadas permite ofrecer una atención más eficaz y segura”, subrayó Clavijo.

Beneficios de la cirugía robótica: precisión, seguridad y recuperación más rápida

El sistema quirúrgico Da Vinci Xi aporta múltiples ventajas tanto para pacientes como para profesionales:

Mayor precisión en los movimientos quirúrgicos

Cirugías menos invasivas

Menor sangrado durante la intervención

Reducción del tiempo de hospitalización

Recuperación postoperatoria más rápida

Mayor ergonomía y control para los cirujanos

Estas características permiten realizar intervenciones complejas con un riesgo reducido, mejorando los resultados clínicos y optimizando los recursos hospitalarios.

Según la consejera de Sanidad, Esther Monzón, esta tecnología “facilita el trabajo diario del personal médico y mejora la calidad de vida de los pacientes”.

¿Cómo funciona el robot Da Vinci Xi?

El sistema quirúrgico Da Vinci Xi está compuesto por tres unidades principales:

1. Consola del cirujano

Es el “centro de mando” del sistema. El cirujano se sienta frente a una consola ergonómica y opera mediante controles manuales y pedales, que traducen sus movimientos en acciones precisas. Además, se utiliza un endoscopio 3D que mejora la visión del campo quirúrgico.

El Hospital Molina Orosa de Lanzarote estrena el robot Da Vinci Xi para operaciones / C. S. G. C.

2. Carro del paciente

Este componente sostiene los brazos robóticos e instrumental quirúrgico que actúan directamente sobre el paciente. Está coordinado con la consola del cirujano y permite ejecutar maniobras quirúrgicas con una precisión superior a la de la cirugía tradicional.

3. Torre de visión

Contiene el sistema de procesamiento y el equipo de visualización que permite al equipo médico seguir la intervención en tiempo real.

Todo el proceso se apoya en un equipo multidisciplinar en quirófano, incluyendo personal de enfermería con un papel clave en el manejo del instrumental y la asistencia al cirujano.

Primeras intervenciones realizadas con éxito

Las primeras operaciones con el robot Da Vinci en el Molina Orosa se han llevado a cabo en el área de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Según explicó el jefe del servicio de Cirugía, Juan De Diego, junto al especialista Andrea Rossetti, los resultados han sido satisfactorios, y ya se están planificando nuevas intervenciones.

El cirujano señaló que esta tecnología representa “un salto de gigante” en términos de precisión, comodidad para el profesional y seguridad para el paciente.

Ampliación progresiva a otras especialidades quirúrgicas

Aunque por ahora solo se ha incorporado en el área de Cirugía General, el Hospital Molina Orosa prevé extender su uso a otras especialidades como Urología y Ginecología, donde también se suelen utilizar técnicas mínimamente invasivas.

“La idea es completar de forma progresiva la cartera de servicios quirúrgicos con cirugía robótica, especialmente en aquellas especialidades donde ya se practica cirugía laparoscópica”, detalló el gerente del centro, Pablo Eguía.

Lanzarote se equipara a los grandes hospitales canarios

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, destacó que la llegada de la cirugía robótica al hospital insular supone una mejora cualitativa del sistema sanitario y evita que los pacientes tengan que desplazarse a otras islas para acceder a tratamientos de alta tecnología.

“Esta incorporación nos sitúa a la altura de los grandes centros hospitalarios del archipiélago”, afirmó.

Tecnología e innovación al servicio de la sanidad pública

La introducción del sistema Da Vinci Xi en el Hospital Molina Orosa forma parte de una estrategia más amplia del Servicio Canario de la Salud para fomentar la innovación tecnológica y mejorar la atención sanitaria.

Este avance se enmarca en las líneas prioritarias recogidas en los planes de modernización del sistema sanitario regional, disponibles a través de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y del propio Servicio Canario de la Salud (SCS).

El objetivo es claro: garantizar una atención sanitaria de calidad, equitativa y accesible en todas las islas, independientemente de su tamaño o localización geográfica.

Canarias avanza en equidad sanitaria territorial

La incorporación de cirugía robótica en Lanzarote, una isla no capitalina, representa un paso relevante en la búsqueda de la equidad territorial en el acceso a servicios sanitarios avanzados.

Con este nuevo equipamiento, ya son cinco los hospitales públicos del archipiélago con capacidad para realizar operaciones mediante cirugía robótica, un avance que fortalece el sistema sanitario de las islas y responde a las demandas de una población cada vez más concienciada con la calidad de los servicios públicos.