El Cabildo de Lanzarote adjudica la rehabilitación de la carretera de Famara

El Cabildo de Lanzarote ha adjudicado las obras para la mejora del firme en el tramo final de la carretera LZ-402, que conecta Las Amapolas con Caleta de Famara, en el municipio de Teguise. Esta intervención, una de las más demandadas por la ciudadanía local debido al visible deterioro de la vía, contará con un presupuesto que supera los 420.000 euros y está cofinanciada por el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

La carretera LZ-402, especialmente en su acceso a la localidad de Caleta de Famara, se había convertido en uno de los puntos críticos de la red viaria insular debido al desgaste provocado tanto por el paso del tiempo como por el elevado volumen de tráfico.

El estado deficiente del firme venía preocupando a residentes y usuarios habituales, lo que ha motivado que el Cabildo priorice esta actuación dentro de su plan de mejora de infraestructuras.

Objetivo: mejorar la seguridad y accesibilidad

La vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote, María Jesús Tovar, y responsable de Planificación y Coordinación de Proyectos, ha indicado que esta obra representa el compromiso de la institución con la modernización de las carreteras insulares. Según sus declaraciones, la actuación permitirá “reforzar la seguridad vial y responder a una necesidad real del municipio”, así como avanzar en un modelo de gestión eficaz pensado para la ciudadanía.

El consejero de Obras Públicas, Jacobo Medina, ha destacado la importancia de garantizar la movilidad y la seguridad en una de las vías más transitadas de la isla. Además, subraya que con la adjudicación de este proyecto se atiende "una demanda histórica” de los vecinos, asegurando condiciones óptimas para la circulación.

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución de los trabajos está fijado en dos meses a partir del inicio de las obras. La intervención en la LZ-402 se enmarca en el programa del Cabildo para modernizar la red de carreteras, poner al día las infraestructuras y fortalecer la conectividad entre los distintos municipios de Lanzarote, considerando siempre la seguridad de conductores y peatones.