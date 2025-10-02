Festival Arrecife en Vivo 2025: Cantera Rock, percusión corporal y León Benavente, conciertos del fin de semana

El sábado 4 de octubre, el Parque Islas Canarias en Arrecife será el escenario principal de una cita dedicada al impulso musical entre los más jóvenes. Arrecife en Vivo, festival consolidado en la agenda cultural de Lanzarote, reunirá a cerca de un centenar de alumnas y alumnos de diversas escuelas de música en una jornada que refuerza la importancia de la formación artística, la creatividad y la convivencia.

Desde las 10:00 horas, la jornada Apoyamos la Cantera ofrecerá conciertos en directo protagonizados por estudiantes de la Escuela de Música Toñín Corujo, reconocida en la isla por su labor en educación inclusiva. Cerca de cuarenta jóvenes músicos subirán al escenario del Parque Ramírez Cerdá para interpretar clásicos del rock bajo la dirección del reconocido timplista Toñín Corujo.

La agrupación Cantera Rock, referente juvenil del festival y compuesta por niños y niñas desde los 7 años, compartirá escenario con intérpretes de guitarra, bajo, batería, piano y solistas de diferentes edades. Este colectivo representa un modelo de integración y trabajo en equipo que refuerza el aprendizaje musical imbricado en los valores de inclusión y convivencia.

En paralelo, los coros infantiles y los cuarenta alumnos y alumnas del Aula de Música Moderna del Centro Insular de Enseñanzas Musicales de Lanzarote (CIEM), con edades de entre 8 y 17 años, interpretarán piezas de pop rock tanto del repertorio español como británico. Así, se fomentan oportunidades para que jóvenes talentos puedan experimentar un escenario profesional y adquieran confianza en sus capacidades.

Taller de percusión corporal

Uno de los grandes atractivos de la jornada será el Taller de Percusión Corporal impartido a partir de las 10:30 por el músico Odei Astibia, miembro del grupo de percusión Kolpez Blai. Esta actividad gratuita está dirigida a niños y niñas desde los 7 años y no requiere conocimientos previos de música, tan solo llevar ropa cómoda y calzado adecuado.

Durante cincuenta minutos, los participantes descubrirán los sonidos que se pueden generar con el propio cuerpo, aprendiendo a crear ritmos de manera divertida y dinámica. Este taller, avalado por su recorrido en centros escolares del País Vasco, fomenta la creatividad, la seguridad, la igualdad, el autocontrol, la motivación y, especialmente, la inclusión, principios recogidos en la base de la educación artística moderna.

Reivindicación de la cultura de base y futuro musical de la isla

La organización de Arrecife en Vivo, con el apoyo de entidades públicas y privadas, subraya el objetivo de esta cita: reivindicar la cultura de base como semilla necesaria para el desarrollo artístico, personal y comunitario. Semi Gil y Tirso Blancas, codirectores del festival, insisten en que iniciativas como esta son esenciales para que la isla siga generando músicos, técnicos y productoras de futuro.

Ivanoff Rodríguez, director del CIEM, resalta que estas experiencias ayudan a los participantes a demostrar su aprendizaje, gestionar emociones y vivir la ilusión de un escenario real. De igual modo, María Válido, codirectora de la Escuela de Música Toñín Corujo, subraya la necesidad de apostar por la cantera: “Si queremos músicos de primer nivel en Lanzarote, hay que empezar desde la infancia”.

En los más de 30 años de trayectoria de esta escuela, ubicada en el centro de Arrecife, son numerosos los jóvenes que han encontrado ahí un espacio seguro para su desarrollo, llegando incluso a impulsar carreras profesionales como la del guitarrista Diego Barber y el músico Jorge Caluz.

Conciertos del viernes 3 de octubre

La jornada previa, el viernes 3 de octubre, tendrá lugar la tercera ruta gratuita de conciertos del festival, que incluirá las actuaciones de artistas reconocidos como León Benavente, Los Estanques & El Canijo de Jerez y Karmento, entre otros. Además, Kolpez Blai ofrecerá una exhibición de percusión callejera.

Arrecife en Vivo es una iniciativa de Hsmith Solutions, respaldada por el área de Turismo del Ayuntamiento de Arrecife, las consejerías de Cultura, Juventud, Igualdad, Bienestar e Inclusión del Cabildo de Lanzarote, la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote y Promotur Turismo de Canarias del Gobierno de Canarias. La Fundación SGAE y asociaciones como Radio 3 y Cadena Ser Lanzarote figuran entre los colaboradores principales, sumándose a otras entidades como Cajasiete y Grupo Chacón.