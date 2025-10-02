Gala del Mayor de Lanzarote 2025: estos son los premiados

El Cabildo de Lanzarote celebró este miércoles la II Gala de Premios en el Ámbito de la Persona Mayor, un evento que sirvió para ensalzar la labor de las personas mayores de la isla y de La Graciosa, así como de entidades, profesionales y proyectos que contribuyen a la construcción de una sociedad más inclusiva, solidaria y activa.

La ceremonia tuvo lugar en el emblemático Monumento al Campesino y congregó a mayores, familiares, representantes de asociaciones y autoridades insulares y autonómicas, entre ellas el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, la consejera del Área del Mayor y Relaciones Intergeneracionales, Nori Machín, además de alcaldes y consejeros de la Corporación Insular, además de concejales de distintos municipios.

Reconocimiento al valor y la experiencia de las personas mayores

Durante el acto, se puso de manifiesto la importancia de situar a las personas mayores en el centro de las políticas sociales y comunitarias. El presidente insular, Oswaldo Betancort, destacó que “la gala es un homenaje a quienes han mantenido la identidad y el carácter de nuestra tierra”, aludiendo a la riqueza colectiva que representan las trayectorias vitales de los mayores y su capacidad de seguir aportando a la sociedad.

Por su parte, Nori Machín insistió en que estos premios refuerzan el compromiso institucional con la participación activa de las personas mayores. “Queremos escucharles y garantizar que cada mayor sienta que su voz es fundamental para el desarrollo social de Lanzarote y La Graciosa”, declaró la consejera.

Desde el Gobierno autonómico, el presidente Fernando Clavijo subrayó que reconocer públicamente la dedicación y el esfuerzo de las personas mayores es, más allá de un gesto, una responsabilidad social y un compromiso de futuro para toda Canarias.

Premios que ponen en valor el compromiso y la solidaridad

La II Gala del Mayor no solo premió trayectorias individuales: también se valoró a profesionales, asociaciones, proyectos y entidades que trabajan día a día por mejorar la vida de las personas mayores y promover su integración y bienestar.

Estos fueron los galardones otorgados en la edición de este año:

Persona Mayor del Año: Don Antonio Fernández Casanova, cuyo legado literario y social sirve de inspiración por su dedicación a transmitir valores y a fomentar el compromiso comunitario.

Envejecimiento activo y colaboración intergeneracional

La II Gala del Mayor ha puesto en valor no solo el reconocimiento público, sino la importancia de promover políticas de envejecimiento activo, la participación social y la colaboración entre generaciones.

Desde el Cabildo de Lanzarote se destaca la necesidad de seguir impulsando iniciativas que fomenten la autonomía y la integración de las personas mayores, potenciando su papel dentro de la sociedad y adaptando los servicios para dar respuesta a sus necesidades reales.

Un acto cargado de emoción

La gala, amenizada por la cantante Miriam Reyes, se desarrolló en un ambiente cercano y participativo que permitió visibilizar las historias personales y los proyectos colectivos que están cambiando la realidad de las personas mayores en Lanzarote y La Graciosa.

El evento también sirvió para fortalecer la colaboración entre instituciones y entidades, impulsando redes de trabajo conjunto que contribuyen a una sociedad más justa y cohesionada.