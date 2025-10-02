Lanzarote celebra la Semana de la Arquitectura con talleres, conferencias y un debate clave sobre vivienda

Del 7 al 10 de octubre, el Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarote organiza una nueva edición de la Semana de la Arquitectura, una cita que busca acercar esta disciplina a la ciudadanía a través de actividades divulgativas y participativas. La programación combina talleres, conferencias y un debate centrado en uno de los grandes desafíos actuales: el acceso a la vivienda.

La semana arranca el martes 7 de octubre por la mañana con un taller infantil titulado Construcción blandita, grande e infinita, dirigido por Fernanda Tenorio, de la plataforma educativa Criaturas Infinitas. El alumnado del CEIP Doctor Alfonso Espínola será el primero en explorar la arquitectura desde el juego, fomentando la creatividad y la participación temprana en el diseño de espacios.

Concurso de fotografía sobre el patrimonio local

El miércoles 8 de octubre, el Colegio lanza el concurso de fotografía Muros con identidad, a través de sus redes sociales. Esta iniciativa invita a la ciudadanía a observar y documentar el patrimonio arquitectónico de Lanzarote, con una mirada personal que promueva la reflexión sobre la identidad de los espacios construidos.

Conferencias: vivienda transformadora, innovación y sostenibilidad

El jueves 9 de octubre, a las 18:00 horas, la Sala Buñuel de El Almacén acogerá una sesión doble de conferencias.

Participan:

Ernest Garriga , del colectivo Lacol Arquitectura Cooperativa , con la ponencia Vivienda transformadora , centrada en modelos habitacionales alternativos y cooperativos.

, del colectivo , con la ponencia , centrada en modelos habitacionales alternativos y cooperativos. Guillermo López, del estudio barcelonés MAIO, galardonado con el Premio de Arquitectura Española del CSCAE 2024, compartirá su visión sobre innovación y sostenibilidad en la vivienda contemporánea.

Ambos expertos destacan por su enfoque social y experimental, con propuestas que cuestionan los modelos convencionales de desarrollo urbano y promueven soluciones habitacionales más inclusivas.

Cartel de la Semana de la Arquitectura 2025 en Lanzarote / La Provincia

Debate abierto sobre los retos de la vivienda en la isla

Uno de los momentos clave llegará el viernes 10 de octubre a las 11:00 horas, con una mesa redonda que reunirá a representantes del ámbito público, económico, turístico y profesional. El objetivo: analizar los retos actuales del acceso a la vivienda en Lanzarote, en un contexto marcado por el auge del alquiler vacacional, la escasez de vivienda asequible y las limitaciones del mercado local.

Entre los participantes figuran:

Antonio Jesús Ortega , director del Instituto Canario de la Vivienda

, director del Instituto Canario de la Vivienda Miguel Ángel Rodríguez , director de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias

, director de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias Rosa Rodríguez , del Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas

, del Doris Borrego , presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV)

, presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) José Valle , presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa

, presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa Amada Fontes , coordinadora de Vivienda del Cabildo de Lanzarote

, coordinadora de Vivienda del Arquitectos como Ernest Garriga, Guillermo López y Blanca Fajardo, del estudio DPDA

El encuentro buscará equilibrar perspectivas y ofrecer un diagnóstico compartido sobre cómo avanzar hacia un modelo habitacional más justo, sin perder de vista la realidad insular y su compleja relación con el turismo y el desarrollo urbano.

Cierre con arquitectura patrimonial

La Semana culmina el viernes por la tarde en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, con otra sesión doble de conferencias:

Blanca Fajardo , del estudio DPDA , expondrá sus últimos proyectos.

, del estudio , expondrá sus últimos proyectos. El equipo del estudio FADG —Fernando Arocha Ferreiro y Deiene González Uriarte, recientemente premiado por el CSCAE 2025 en la categoría de Patrimonio— presentará su trabajo en la conservación y puesta en valor del entorno construido.

Estas charlas subrayan el papel de la arquitectura no solo como disciplina técnica, sino como herramienta de transformación cultural y social.

Acceso libre y algunas actividades con inscripción

Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público, hasta completar aforo. Sin embargo, algunas requieren inscripción previa a través de la web oficial del Colegio: www.coa-lz.com.

Desde la organización destacan que esta semana busca ser un espacio de encuentro entre ciudadanía y arquitectura, favoreciendo el diálogo sobre cómo habitamos y transformamos nuestras ciudades.

Colaboran en esta iniciativa el Cabildo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Arrecife, y entidades como Asemas, Cortizo, Cegrisa, Cepal, Mapei y Santos.