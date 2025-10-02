Lanzarote celebra la Semana de la Arquitectura con talleres, conferencias y un debate clave sobre vivienda
El Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarote celebra el evento del 7 al 10 de octubre con acceso gratuito e inscripción en algunas de las actividades
Del 7 al 10 de octubre, el Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarote organiza una nueva edición de la Semana de la Arquitectura, una cita que busca acercar esta disciplina a la ciudadanía a través de actividades divulgativas y participativas. La programación combina talleres, conferencias y un debate centrado en uno de los grandes desafíos actuales: el acceso a la vivienda.
La semana arranca el martes 7 de octubre por la mañana con un taller infantil titulado Construcción blandita, grande e infinita, dirigido por Fernanda Tenorio, de la plataforma educativa Criaturas Infinitas. El alumnado del CEIP Doctor Alfonso Espínola será el primero en explorar la arquitectura desde el juego, fomentando la creatividad y la participación temprana en el diseño de espacios.
Concurso de fotografía sobre el patrimonio local
El miércoles 8 de octubre, el Colegio lanza el concurso de fotografía Muros con identidad, a través de sus redes sociales. Esta iniciativa invita a la ciudadanía a observar y documentar el patrimonio arquitectónico de Lanzarote, con una mirada personal que promueva la reflexión sobre la identidad de los espacios construidos.
Conferencias: vivienda transformadora, innovación y sostenibilidad
El jueves 9 de octubre, a las 18:00 horas, la Sala Buñuel de El Almacén acogerá una sesión doble de conferencias.
Participan:
- Ernest Garriga, del colectivo Lacol Arquitectura Cooperativa, con la ponencia Vivienda transformadora, centrada en modelos habitacionales alternativos y cooperativos.
- Guillermo López, del estudio barcelonés MAIO, galardonado con el Premio de Arquitectura Española del CSCAE 2024, compartirá su visión sobre innovación y sostenibilidad en la vivienda contemporánea.
Ambos expertos destacan por su enfoque social y experimental, con propuestas que cuestionan los modelos convencionales de desarrollo urbano y promueven soluciones habitacionales más inclusivas.
Debate abierto sobre los retos de la vivienda en la isla
Uno de los momentos clave llegará el viernes 10 de octubre a las 11:00 horas, con una mesa redonda que reunirá a representantes del ámbito público, económico, turístico y profesional. El objetivo: analizar los retos actuales del acceso a la vivienda en Lanzarote, en un contexto marcado por el auge del alquiler vacacional, la escasez de vivienda asequible y las limitaciones del mercado local.
Entre los participantes figuran:
- Antonio Jesús Ortega, director del Instituto Canario de la Vivienda
- Miguel Ángel Rodríguez, director de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias
- Rosa Rodríguez, del Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas
- Doris Borrego, presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV)
- José Valle, presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa
- Amada Fontes, coordinadora de Vivienda del Cabildo de Lanzarote
- Arquitectos como Ernest Garriga, Guillermo López y Blanca Fajardo, del estudio DPDA
El encuentro buscará equilibrar perspectivas y ofrecer un diagnóstico compartido sobre cómo avanzar hacia un modelo habitacional más justo, sin perder de vista la realidad insular y su compleja relación con el turismo y el desarrollo urbano.
Cierre con arquitectura patrimonial
La Semana culmina el viernes por la tarde en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, con otra sesión doble de conferencias:
- Blanca Fajardo, del estudio DPDA, expondrá sus últimos proyectos.
- El equipo del estudio FADG —Fernando Arocha Ferreiro y Deiene González Uriarte, recientemente premiado por el CSCAE 2025 en la categoría de Patrimonio— presentará su trabajo en la conservación y puesta en valor del entorno construido.
Estas charlas subrayan el papel de la arquitectura no solo como disciplina técnica, sino como herramienta de transformación cultural y social.
Acceso libre y algunas actividades con inscripción
Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público, hasta completar aforo. Sin embargo, algunas requieren inscripción previa a través de la web oficial del Colegio: www.coa-lz.com.
Desde la organización destacan que esta semana busca ser un espacio de encuentro entre ciudadanía y arquitectura, favoreciendo el diálogo sobre cómo habitamos y transformamos nuestras ciudades.
Colaboran en esta iniciativa el Cabildo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Arrecife, y entidades como Asemas, Cortizo, Cegrisa, Cepal, Mapei y Santos.
- Yonathan de León, alcalde de Arrecife: «Es algo intrínseco en los miembros del PSOE abusar de las mujeres en los prostíbulos»
- Álvaro Cabrera y Natalia Sasu triunfan en la XXIX Travesía a Nado “El Río” entre Lanzarote y La Graciosa
- Canarias refuerza el Servicio de Urgencias en La Graciosa con una inversión superior al millón de euros y avanza en el saneamiento
- El PSOE de Lanzarote exige a CC y PP que condenen los ataques verbales sobre la prostitución contra su militancia
- Lanzarote da un salto en innovación sanitaria con la incorporación de la cirugía robótica al Hospital Molina Orosa
- Restricciones de tráfico en Lanzarote por la Vuelta Ciclista 2025: horarios y zonas afectadas
- El PSOE de Arrecife condena las palabras del alcalde tras acusar a los socialistas de 'llevar intrínseco abusar sexualmente de mujeres en prostíbulos”
- Bono Alquiler Joven en Canarias: requisitos y cómo pedir las ayudas en Lanzarote