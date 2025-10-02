Lanzarote y La Graciosa se posicionan como referentes del deporte en la segunda edición de ExpoDeca

El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife acogió este jueves la inauguración de la segunda edición de ExpoDeca, la feria del deporte organizada por la consejería de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, a la que acudió el Cabildo de Lanzarote con un stand propio.

En el acto de inauguración estuvo presente la vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote, María Jesús Tovar, y el consejero de Actividad Física y Deportes insular, Juan Monzón, acompañados de representantes políticos de los diferentes ayuntamientos de la isla como el alcalde de Arrecife, Yonathan de León; y los ediles municipales de Deportes de los municipios de Tías, San Bartolomé, Yaiza, Tinajo, Teguise y Arrecife.

"Lanzarote y La Graciosa son, sin lugar a dudas, islas que tienen una historia y un arraigo con el deporte. Ferias como ésta nos permiten dar a conocer el calendario de eventos que disponemos en nuestras islas, y además generar sinergias con todos los agentes que componen al deporte en general", aseguró la vicepresidenta, quien agradeció al personal del Servicio Insular de Deportes "por el trabajo y esfuerzo para hacer posible la presencia del Cabildo de Lanzarote en ExpoDeca".

El consejero de Actividad Física y Deportes, Juan Monzón, sostuvo por su parte que la presencia de Lanzarote y La Graciosa en esta feria "es fruto de la colaboración entre las administraciones". "Durante meses hemos trabajado, de forma coordinada con los siete ayuntamientos de la isla y la marca Lanzarote Sports Destination de Turismo Lanzarote, para sacar hacia delante este stand que es, sin ningún tipo de duda, un paso al frente en comparación con la edición anterior", añadió.

Concretamente, en el stand de Lanzarote y La Graciosa, que ha sido financiado a través del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) que gestiona el área de Planificación y Coordinación de Proyectos, se puede disfrutar de un espacio dedicado a los eventos deportivos que realiza el Servicio Insular de Deportes, tales como el Torneo de Bola Canaria de Madera "Abuelos Conejeros", la Travesía a Nado el Río, el Festival de Gimnasia Artística o el Ironman Lanzarote. Además, cuenta con un espacio destinado a los siete ayuntamientos y unas pantallas en las que se van lanzando imágenes de actividades deportivas en los siete municipios de la isla.

Durante los próximos cuatro días, el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife será escenario de numerosas actividades para mayores y pequeños, con los deportes autóctonos de nuestro archipiélago.