Teguise celebra la II Feria Insular de Bienestar Animal para fomentar el respeto y la educación sobre tenencia responsable

La concienciación sobre el respeto y la protección animal tendrá protagonismo este viernes y sábado, 3 y 4 de octubre de 2025, en la Villa de Teguise, que acoge la segunda edición de la Feria Insular de Bienestar Animal – Teguican. Organizada por el Ayuntamiento de Teguise, en colaboración con el Cabildo Insular de Lanzarote y La Graciosa, y con el apoyo de la Consejería de Bienestar Animal, la feria, que se celebrará en la carpa municipal, se consolida como un espacio dedicado a la convivencia y el aprendizaje con y sobre los animales.

El programa arranca el viernes 3 de octubre con una jornada matinal dirigida exclusivamente a niños y niñas de los colegios del municipio. Entre las 9:00 y las 13:00 horas, el alumnado participará en actividades para fomentar la educación en valores como la responsabilidad y el cuidado de los animales desde la infancia, una de las prioridades recogidas en normativas como la Ley de protección animal de Canarias.

La feria abrirá oficialmente a las 16:30 horas con un acto de bienvenida y la actuación musical de Café con Leche. Durante la tarde, se desarrollarán charlas como “Cómo actuar frente al maltrato animal”, que cuenta con el respaldo de asociaciones especializadas y entidades públicas.

Talleres, exhibiciones y actividades familiares

El evento ofrece una agenda dinámica también para el sábado 4 de octubre. Desde las 10:30, habrá una charla dedicada al club Lanzaroteño del Presa Canario, raza autóctona que forma parte del patrimonio canario y está reconocida en el Registro Nacional de Razas Caninas.

Participarán entidades como la Sara Protectora de Animales para informar sobre sus acciones y facilitar la adopción práctica de mascotas a través de una pasarela de perros en adopción. Destaca también el taller “La llamada perfecta”, impartido por la especialista Ana Suárez, que ayudará a quienes conviven con perros a mejorar la comunicación y obediencia.

Las exhibiciones contarán con profesionales como Ioana Kalomesjka en obediencia y habilidades caninas, y el campeón Iñaki Pérez en Disk Dog. Además, las Unidades Caninas de la Guardia Civil (BRICAN XVI) y el grupo de rescate de Emerlan realizarán demostraciones funcionales, mostrando la relevancia de los animales en tareas sociales y de seguridad, en línea con la labor que desarrollan cuerpos y servicios públicos como la Guardia Civil y Emerlan Lanzarote.

Entre las propuestas más llamativas están el concurso canino “El Camino de las Tentaciones”, el paseo familiar “Camina y Conecta” por el casco histórico de Teguise, el monólogo “Al otro lado de la correa” de Antonio Lence y la lectura del manifiesto final, antes de la clausura oficial.