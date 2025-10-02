Vecinos de Masdache denuncian falta de transparencia del Ayuntamiento de Tías por la antena de telefonía

La instalación de una torre de comunicaciones en el pueblo de Masdache, en el municipio lanzaroteño de Tías, ha provocado un creciente malestar vecinal. A través de un comunicado hecho público este jueves, vecinos y vecinas del núcleo rural han salido al paso de las declaraciones del alcalde, José Juan Cruz Saavedra, desmintiendo varios de los datos ofrecidos sobre el proyecto y exigiendo mayor transparencia y participación ciudadana.

Según han manifestado los residentes, el alcalde declaró que las torres de este tipo suelen tener una altura de entre 12 y 14 metros, mientras que la estructura de la torre de telefonía instalada en Masdache supera los 25 metros, algo que ha incrementado la preocupación por su impacto visual y ambiental.

Además, los vecinos critican que se ha informado que la torre se encuentra en suelo urbano, cuando en realidad estaría situada en una zona de asentamiento rural de propiedad municipal.

Antena de telefonía en Masdache, en el muncipio de Tías / La Provincia

Posible afección al entorno protegido de La Geria

Una de las principales inquietudes vecinales es que la torre pueda encontrarse dentro del ámbito del Plan Especial de Protección del Paisaje de La Geria, una zona reconocida por su valor ambiental, agrícola y cultural.

El planeamiento territorial vigente, gestionado por el Cabildo de Lanzarote, establece criterios de protección estrictos para evitar alteraciones en este paisaje singular.

Sin respuesta a las solicitudes de documentación

Los residentes aseguran haber solicitado formalmente al Ayuntamiento de Tías el expediente completo del proyecto y el correspondiente informe urbanístico, sin haber recibido respuesta, a pesar del tiempo transcurrido. Esta falta de información ha sido calificada por los vecinos como una grave carencia de transparencia institucional.

El conflicto ha crecido tras las declaraciones del alcalde, quien habría señalado que la oposición proviene de "unos pocos vecinos". Sin embargo, los firmantes del comunicado aseguran que más de un centenar de personas ya han firmado en contra de la instalación, en un pueblo que no supera los 400 habitantes. Según los residentes, esto demuestra un rechazo amplio y legítimo dentro de la comunidad.

Reclamaciones vecinales y movilización

Ante esta situación, los vecinos de Masdache solicitan al Ayuntamiento:

Información clara y accesible sobre el proyecto y su tramitación.

sobre el proyecto y su tramitación. Respeto por la voluntad vecinal , sin minimizar la oposición ciudadana.

, sin minimizar la oposición ciudadana. Paralización inmediata de la instalación hasta esclarecer su legalidad y su posible afección al entorno protegido.

También han anunciado que seguirán movilizados en defensa de su entorno, su salud y su derecho a participar en las decisiones públicas que afectan directamente a su calidad de vida.

Este caso reabre el debate sobre la ubicación de infraestructuras tecnológicas en zonas rurales, y la necesidad de equilibrar el desarrollo con el respeto al medio ambiente y la participación ciudadana. Además, pone sobre la mesa el papel que juegan los ayuntamientos en garantizar procesos urbanísticos transparentes y ajustados a la normativa vigente.