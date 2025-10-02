Yaiza abre la muestra 'Alicia en Las Islas de las Maravillas'

Artista plástica, soñadora y transformadora de mundos visuales, Alicia Rodríguez Riquero nos invita a visitar su muestra pictórica inaugurada este miércoles en la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas, donde en tres salones expone, hasta el 26 de octubre, veintidós cuadros que traslucen su versatilidad creativa recorriendo distintos formatos, técnicas y soportes para la expresión estética de su obra abstracta y paisajística.

'Alicia en Las Islas de las Maravillas' refleja "la fuerza, energía y transformación de las Islas". La artista extremeña viaja desde Lanzarote a toda Canarias para escudriñar en cada isla motivos de inspiración que podemos identificar todos en Yaiza.

Hay soportes de lienzo y madera, encontramos óleos mezclados con acrílico, a su vez, acrílico mezclado con arena y piedra, todo en función de lo que la artista quiere transmitir. Después de abordar varias expresiones artísticas, Alicia Rodríguez Riquero conecta con el expresionismo abstracto y consolida en este movimiento el camino que le ha llevado a exponer en Madrid, Valencia, Extremadura y Canarias.

La muestra de Yaiza es fruto de muchos meses de trabajo y de viajes por Canarias, y como novedad, la artista no solo ha querido que contemplemos su obra en la Casa de la Cultura, sino que nos anima a ver cada cuadro colgado en distintos espacios familiares a los que podemos transportarnos a través de un código QR.

Amigos y amigas de la artista, personas interesadas en el arte y el concejal de Cultura de Yaiza, César Rijo, acompañaron a la creadora en la jornada de apertura de la muestra. La exposición puede visitarse en horario de mañana y tarde con Alicia presente y dispuesta a escuchar inquietudes de los amantes del arte, convirtiendo la sala además en una especie de taller temporal.