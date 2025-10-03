Felipe González recuerda a Sánchez que él convocó elecciones cuando le rechazaron presupuestos

El expresidente Felipe González considera que el actual jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, "incumple la Constitución" al no promover los presupuestos, ya que tiene obligación "al menos de presentarlos", y ha recordado que a él le rechazaron unos presupuestos, convocó elecciones y las perdió.

González ha analizado este viernes la actualidad política nacional e internacional en el Foro Global Sur que organiza Lanzarote Media, en una conferencia en la que ha pedido al Gobierno que al menos explique por qué no presenta los presupuestos.

Aunque también ha advertido al Partido Popular de que no se lo puede reprochar, después de haber bloqueado durante dos mandatos y medio la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Felipe González participa en los Diálogos del Foro Global Sur en Lanzarote / Adriel Perdomo/Efe

"El socialismo es libertad"

En su intervención, el expresidente ha asegurado que sigue siendo "tan de izquierdas como era". "Los que no son de izquierdas son los que me critican, porque no han entendido que socialismo es libertad", ha opinado.

"Yo no me he pasado a ninguna parte, sino a estar bien conmigo mismo y con los desafíos de la humanidad", ha indicado, antes de añadir: "Rectificar es de sabios, y de necios tener que hacerlo a diario, no todos los días se puede cambiar de posición", ha dicho.

Felipe González participa en los Diálogos del Foro Global Sur en Lanzarote / Adriel Perdomo / EFE

González no ve "inconveniente en que Bildu haga política"

González sostiene que él defiende las propuestas que hizo el PSOE a los ciudadanos en las elecciones de 2023 para esta legislatura. "Pero esas propuestas han cambiado y la culpa no la tengo yo. Quien no las defienda que lo explique, pero no yo", ha insistido.

El expresidente no tiene "inconveniente en que Bildu haga política", porque eso es "mejor que pegar tiros", pero echa en falta, por ejemplo, que "no hayan explicado por qué mandaron matar" a Ernst Lluch, asesinado por ETA en Barcelona el 21 de noviembre de 2000.

"¿Quién me obliga a estar de acuerdo con alguien que quiere separar a los españoles? Nadie me obliga a eso", ha enfatizado.

Ha asegurado, finalmente, que el liderazgo debe tener unas características básicas: un compromiso "no mercenario" con un proyecto para el país, ser capaz de hacerse cargo del estado de ánimo de los demás y saber dirigir equipos humanos.