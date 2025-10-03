Fiquinineo se consolida como referente patrimonial en Lanzarote en las jornadas ‘Arqueología bajo el Jable’

El conocimiento del pasado de Lanzarote ha dado un paso adelante gracias a la reciente celebración de las jornadas de divulgación Arqueología bajo el Jable: pasado, presente y futuro de la investigación en el yacimiento de Fiquinineo-La Peña de Las Cucharas. El evento, organizado por el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote, se lleva a cabo hasta mañana sábado, 4 de octubre, en el emblemático Monumento al Campesino, convirtiéndose en punto de encuentro para profesionales y ciudadanía interesada en la protección, estudio y difusión del pasado isleño.

El presidente del Cabildo de Lanzarote y consejero de Patrimonio Histórico, Oswaldo Betancort, inauguró las jornadas destacando la relevancia del enclave de Fiquinineo, localizado en el Jable de Arriba. Betancort recordó que este espacio no solo representa un vestigio de la época aborigen, sino también el reflejo de los profundos cambios acontecidos tras la conquista normanda en 1402. El yacimiento ha sido objeto de investigación continua desde 2009, lo que ha permitido ampliar el conocimiento sobre las culturas que habitaron Lanzarote, así como sobre el valor del Jable como entorno cultural, natural y agrícola.

La aplicación de técnicas innovadoras como la micromorfología del suelo ha situado a Fiquinineo a la vanguardia de la investigación arqueológica en Canarias, permitiendo reconstruir con detalle la vida en este enclave a lo largo de los siglos.

Una gestión patrimonial sostenible y un espacio de encuentro

A pesar de haber sufrido expolios en el pasado, Fiquinineo se ha transformado en un ejemplo de gestión patrimonial sostenible, siendo hoy un referente para la investigación científica y la divulgación pública.

El presidente insular insistió en la importancia de proteger y preservar estos espacios para garantizar el legado a generaciones futuras. Las jornadas se presentan así como un marco para compartir avances y experiencias, además de acercar el conocimiento arqueológico a toda la sociedad.

Intervenciones y temas destacados de las jornadas

Durante la primera jornada, la programación incluyó una inauguración institucional y la proyección de un corto documental sobre la Memoria de La Peña de Las Cucharas-Fiquinineo. Un equipo de la Universidad de La Laguna profundizó en la geomorfología del jable y las dinámicas eólicas que lo configuran, aspectos vitales para entender la evolución del entorno. En la sesión de tarde, las conferencias abordaron temas como la vida cotidiana en las antiguas aldeas, el papel de las mujeres moriscas esclavizadas, tradiciones mágicas y aspectos de la numismática del archipiélago.

La jornada de hoy viernes está dedicada a la presentación por parte de Prored de los avances en la caracterización estratigráfica, conservación, restauración y modelos digitales del yacimiento, así como a la cerámica aborigen e importada. A lo largo del día, especialistas abordarán la arqueozoología, la evolución de la agricultura y el uso de plantas tanto en los periodos indígenas como coloniales, cerrando el día una conferencia sobre el reconocimiento internacional del Jable como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), de la FAO.

Visita guiada

El sábado concluirán las jornadas con diversas ponencias dedicadas a la didáctica y divulgación del yacimiento, además de la presentación del sistema “Surcando la Memoria”. Como actividad final, se celebrará una visita guiada al enclave de Fiquinineo–Peña de Las Cucharas, dirigida por Efraín Marrero y Hacomar Ruiz.

La participación en estas jornadas y en la visita guiada es gratuita, aunque se requiere inscripción previa a través del correo jornadasfiquinineo2025@gmail.com, hasta completar el aforo. Además, todas las actividades pueden seguirse en directo a través de los canales de Youtube de Patrimonio Lanzarote y del Cabildo, facilitando así el acceso a quienes no puedan asistir presencialmente.

Esta propuesta de apertura y accesibilidad responde al convencimiento de que el patrimonio arqueológico solo adquiere sentido pleno cuando forma parte activa de la identidad colectiva y es compartido con las generaciones futuras.

Promoción de la investigación, la divulgación y la cooperación institucional

Las jornadas “Arqueología bajo el Jable” han sido posibles gracias a la convergencia de esfuerzos institucionales, contando con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Fondo de Desarrollo de Canarias —bajo la coordinación de María Jesús Tovar— y los Centros de Arte, Cultura y Turismo. La participación de especialistas de distintas áreas —arqueología, etnología, restauración, geografía o didáctica— consolida la propuesta como un espacio de reflexión y aprendizaje multidisciplinar en torno al rico legado de Lanzarote.