El Ministerio de Hacienda 'tumba' el plan del Cabildo de Lanzarote para acceder a fondos europeos destinados al desarrollo sostenible

El Cabildo de Lanzarote ha comunicado que presentará un recurso contra la resolución provisional del Ministerio de Hacienda, que ha declarado “inadmitido” su Plan de Actuación Integrado (PAI) en el marco de la convocatoria EDIL-FEDER 2021-2027, correspondiente a fondos europeos destinados al desarrollo local sostenible.

La institución insular argumenta que la inadmisión no ha considerado su condición singular contemplada por la Ley 2/2006, que integra la isla en el régimen de Grandes Ciudades y, por tanto, la habilita para optar a una financiación de hasta 20 millones de euros destinada a proyectos esenciales para el futuro del territorio.

Fundamentación jurídica

Desde el Cabildo insisten en que, según la Ley 57/2003, que modificó la Ley de Bases de Régimen Local, Lanzarote cumple con los requisitos legales para participar en igualdad de condiciones con otras entidades de similar categoría. Esta situación brinda a la isla la oportunidad de acceder a fondos que resultan determinantes para abordar retos estratégicos como la digitalización, la movilidad sostenible, la regeneración urbana, la eficiencia energética y la cohesión social, todos ellos prioritarios en el marco de la Agenda Urbana de Lanzarote y la condición de Reserva de la Biosfera reconocida por la UNESCO.

El presidente insular, Oswaldo Betancort, ha subrayado que este recurso no supone un simple trámite, sino “un acto de defensa de la dignidad y de las oportunidades de Lanzarote y de los ayuntamientos de la isla”, subrayando la importancia de estos fondos europeos para activar proyectos vitales para la población.

Próximos pasos del Cabildo de Lanzarote

María Jesús Tovar, vicepresidenta del Cabildo y responsable del área de Planificación y Coordinación de Proyectos, ha recalcado el esfuerzo realizado para que tanto Lanzarote como La Graciosa pudieran acceder a la financiación, insistiendo en que “estos fondos estaban en nuestra hoja de ruta” y que la institución luchará “por nuestros derechos el tiempo que sea necesario”.

El Cabildo cuenta con un plazo de diez días, tal y como dicta el Boletín Oficial del Estado (BOE), para formalizar sus alegaciones.

Admisión de Teguise y Tías

El Plan de Actuación Integrado del Cabildo, en consonancia con la Agenda Urbana y las directrices europeas, apuesta por iniciativas que promuevan la transformación digital, la transición ecológica, la mejora de la movilidad, la regeneración urbana y la inclusión social, adaptándose a los objetivos de sostenibilidad y resiliencia que exige la pertenencia de Lanzarote a la red de Reservas de la Biosfera.

Aunque el plan insular ha sido provisionalmente inadmitido, desde el Cabildo se valora positivamente que los ayuntamientos de Teguise y Tías sí hayan sido admitidos provisionalmente para esta convocatoria, lo que representa un avance para el conjunto de la isla.