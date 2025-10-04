Manuel García Fuentes, ‘el Gomero’, orgullo de Lanzarote: Premio al Deporte Canario 2025
¿Por qué el deportista es un referente del deporte tradicional en Lanzarote?
El Cabildo de Lanzarote felicitó al deportista Manuel García Fuentes, conocido como “el Gomero”, tras recibir el Premio al Deporte Canario 2025, un galardón que reconoce su incansable labor en la promoción de la bola canaria, uno de los deportes autóctonos más emblemáticos del archipiélago.
La vicepresidenta insular, María Jesús Tovar, y el consejero de Actividad Física y Deportes, Juan Monzón, acompañaron al lanzaroteño en la gala celebrada en el Tenerife Espacio de las Artes, un evento organizado por el Gobierno de Canarias dentro de la segunda edición de ExpoDeca.
Un reconocimiento a toda una vida dedicada al deporte autóctono
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, destacó que la trayectoria de García Fuentes “ha sido un pilar fundamental para nuestra isla”. Según Betancort, “este premio es un reconocimiento más que merecido a una vida entregada a la promoción de nuestras tradiciones deportivas y a la inspiración de nuevas generaciones”.
Por su parte, la vicepresidenta María Jesús Tovar subrayó que el galardonado “representa el sentir más profundo de los lanzaroteños” y encarna “el amor incondicional por la promoción y la salvaguarda del deporte autóctono”.
El alma del torneo ‘Abuelos Conejeros’
El consejero Juan Monzón afirmó que el reconocimiento “es más que merecido”, resaltando la trascendencia del trabajo de García Fuentes en la organización del torneo Abuelos Conejeros, un evento que “no podría realizarse sin su dedicación y compromiso”.
Además del reconocimiento a García Fuentes, el Gobierno de Canarias también premió a Armidé Soliveres (Deportista Individual), al Club Deportivo Heidelberg Volkswagen (Club o equipo), Marta Mansito (Promesa), Carmelo Pérez (Deporte adaptado), Marta Mangué (Igualdad), y la Federación Canaria de Deportes para Personas con Discapacidad (Promoción y difusión).
Entre las menciones honoríficas, destacaron Carla Suárez, Domingo Álvarez (a título póstumo), Antonio Ramos (Premio Pedro Molina) y La Pila de Garrote Ichasagua (Igualdad en deportes y juegos tradicionales).
