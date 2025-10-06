Arrecife en Vivo brilla con la cantera canaria y el ecleticismo

La artista manchega Karmento presentó La Serrana, premiado como Mejor Álbum Folklórico 2025 en la Academia de la Música, ante el heterogéneo público de Arrecife en Vivo que se congregó el pasado viernes en el Islote de Fermina a pesar del intenso calor de las seis de la tarde.

El dúo majorero Chocolate Sexy repitió en el popular festival lanzaroteño llenando la plaza del Parque Islas Canarias para ofrecer un divertido directo de dancehall y hip hop que disfrutó especialmente el público más joven.

Los tambores de Kolpez Blai volvieron a revolucionar el litoral de la capital lanzaroteña haciendo percusión sobre señales y camiones, llevando al público de un escenario a otro por las calles de la capital.

El puerto deportivo Marina Lanzarote acogió el primer concierto en Lanzarote de los sevillanos Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, que ofrecieron un enérgico directo de flamenco rock psicodélico con una entrega total, dejando al público en estado de shock. En el Muelle de Cruceros esperaba la conjunción más disparatada y maravillosa de la escena estatal, Los Estanques & El Canijo de Jerez, que desplegaron un directo absolutamente espectacular presentando su disco Lágrimas de plomo fundido.

León Benavente salió al escenario pasada la medianoche para presentar su Nueva Sinfonía sobre el Caos, volviendo a ejecutar el que sigue siendo uno de los directos más potentes de la escena estatal, que terminó con Abraham Boba bailando entre el público.

La noche del viernes concluyó con la sesión techno-house de Lopezhouse.

El sábado, el Parque Islas Canarias acogió la jornada Apoyamos la Cantera, en la que participaron profesores y alumnado de la Escuela de Música Toñín Corujo y del Centro Insular de Enseñanzas Musicales de Lanzarote.

Un centenar de jóvenes artistas demostraron su aprendizaje al timple, la guitarra, el bajo, el saxo, la batería y la voz en dos conciertos en los que versionaron clásicos de la historia del rock y el pop.

El público familiar también disfrutó de un taller de percusión corporal con el músico Odei Astibia, de Kolpez Blai, y un taller de creación de papel reciclado con semillas de plantas autóctonas, desarrollado con el patrocinio de Grupo Chacón y coordinado por Taboire Soluciones Sostenibles con la colaboración de Arrecife Natura.

Concierto didáctico

La producción canaria Kids Rock History puso el broche final a la mañana haciendo un didáctico repaso por la historia del rock con un musical para todos los públicos.

El próximo viernes 10 de octubre, Arrecife en Vivo concluirá su decimotercera edición con su última ruta de conciertos gratuitos que estará protagonizada por Niños Bravos (18.00 horas en El Islote), Himalayas (19.30 horas en el Parque), Carlos Ares (21.00 horas en La Marina) y Parque Svr, Sexy Zebras y Virginia Díaz DJ (a partir de las 22.30 horas en el Muelle). La charanga Artistas del Gremio llevará en volandas al público del festival de escenario en escenario.

Arrecife en Vivo es un festival producido por Hsmith Solutions que cuenta con el patrocinio oficial del Área de Turismo del Ayuntamiento de Arrecife, y el apoyo del Cabildo de Lanzarote —a través de sus áreas de Cultura, Juventud, Igualdad, Bienestar e Inclusión—, la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, y el Gobierno de Canarias a través de Promotur Turismo de Canarias.