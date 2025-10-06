El cementerio de Arrecife suma 64 nuevos nichos mientras avanza su mayor ampliación histórica

El Ayuntamiento de Arrecife ha comenzado la construcción de 64 nuevos nichos en el Cementerio Municipal de San Román, una actuación que busca dar respuesta inmediata a la actual falta de espacio funerario en la capital de Lanzarote.

La concejala de Sanidad, Cathaysa Suárez, y el teniente de alcalde, Echedey Eugenio, visitaron esta semana el recinto para comprobar de primera mano el estado de las obras.

Según ha indicado Suárez, “se trata de una solución provisional para garantizar el servicio con dignidad, mientras avanza el proyecto de ampliación definitiva”.

Un proyecto estructural para el futuro del cementerio

En paralelo a estas obras puntuales, el consistorio prepara una ampliación de gran envergadura que contempla la construcción de 2.880 nuevos nichos en una parcela anexa de más de 5.500 metros cuadrados. Esta intervención, valorada en 2,1 millones de euros (IGIC incluido), tiene un plazo de ejecución estimado de ocho meses y permitirá cubrir las necesidades funerarias del municipio hasta al menos 2030.

Según la concejala, el objetivo es estructurar el cementerio a largo plazo, con una planificación que permita responder al crecimiento poblacional y garantizar un servicio público esencial “con capacidad, respeto y proyección”.

Empleo y mejora del entorno gracias a planes públicos

Además de las obras, el cementerio también está siendo objeto de labores de mejora estética, como pintura y adecuación de aceras, llevadas a cabo a través de planes de empleo gestionados por el Cabildo de Lanzarote y el Área de Empleo dirigida por Jesús Machín.

Estos planes permiten la participación de personas desempleadas en acciones de mantenimiento urbano, contribuyendo tanto a la mejora del entorno como a la inserción laboral de colectivos en situación vulnerable.