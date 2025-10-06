El Consorcio del Agua de Lanzarote otorga tres meses a Canal Gestión para negociar su salida y transferir el servicio

El futuro del abastecimiento de agua en Lanzarote da un giro crucial después de la decisión adoptada este lunes en la Asamblea General del Consorcio del Agua de Lanzarote (integrada por el Cabildo de Lanzarote y los siete ayuntamientos de la Isla). Por mayoría de votos (los alcaldes de Tías, San Bartolomé y Haría, los tres del PSOE, y la abstención del alcalde de Yaiza, de UPY), el órgano ha acordado conceder un periodo de tres meses a Canal Isabel II, matriz de Canal Gestión Lanzarote, para que negocie su retirada del contrato de gestión del ciclo integral del agua en la isla.

Esta decisión se produce tras la solicitud del operador de paralizar temporalmente el proceso de rescisión contractual, mientras se buscan acuerdos para la cesión de la gestión a otra empresa del sector.

La concesión de este plazo está supeditada, en todo momento, a la aprobación final por parte del Consorcio, tal y como se establece en el contrato vigente desde 2013.

Nuevos requisitos para el operador entrante

El presidente del Consorcio y del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha enfatizado que no se trata únicamente de sustituir a la empresa gestora, sino de asegurar un salto cualitativo en la prestación del servicio. De hecho, el Consorcio ha fijado condiciones estrictas para la nueva concesionaria:

Inversión de 35 millones de euros durante los primeros cinco años de gestión.

durante los primeros cinco años de gestión. Reducción de las pérdidas de agua desalada hasta un máximo del 30%, frente al actual 56% de fugas que lastra la red insular.

hasta un máximo del 30%, frente al actual 56% de fugas que lastra la red insular. Limitación de la subida anual de tarifas, que solo podrá calcularse en función del IPC más un punto, y exclusivamente sobre los costes variables, excluyendo los costes fijos de la factura.

Estas exigencias buscan garantizar un mejor servicio para la ciudadanía y avanzar en la sostenibilidad del recurso, un objetivo prioritario en islas con recursos hídricos tan limitados como Lanzarote y La Graciosa.

Oswaldo Betancort (centro) y Domingo Cejas (izquierda), este lunes en la Asamblea Consorcio del Agua de Lanzarote / La Provincia

Cambios en la relación con Canal Isabel II

Otro aspecto destacado por los responsables insulares es el cambio de actitud de Canal Isabel II. Según explicó el consejero de Aguas del Cabildo, Domingo Cejas, la labor jurídica y técnica realizada por el Consorcio ha generado que la empresa pase “de amenazar con acciones legales por romper el contrato, a pedir tiempo para negociar su salida”. Una transformación que evidencia el peso de los informes técnicos y jurídicos elaborados por la administración insular, resalta el Cabildo de Lanzarote.

En la sesión celebrada, se expuso un informe de 104 páginas elaborado por la responsable jurídica del contrato, donde se rechazan las alegaciones presentadas por Canal Gestión y se reafirma que la causa de la rescisión se encuentra en incumplimientos graves del contrato, como la falta de ejecución del Plan de Explotación y las elevadas fugas de agua.

Contexto del procedimiento de rescisión

La decisión de iniciar el procedimiento para resolver el contrato con Canal Gestión Lanzarote se tomó el 10 de abril en una Asamblea General Extraordinaria, con acuerdo unánime de los miembros del Consorcio. El proceso se ampara en el artículo 213.6 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), debido a las deficiencias detectadas en la gestión del abastecimiento, el saneamiento y la reutilización del agua en Lanzarote y La Graciosa.

Si en los próximos tres meses Canal Isabel II no cierra satisfactoriamente la cesión a un operador solvente y aceptado por el Consorcio, la entidad podrá reanudar el procedimiento de rescisión contractual.

Canal Gestión Lanzarote ha rechazado, por ahora, hacer declaraciones sobre lo acordado en la Asamblea General del Consorcio del Agua celebrado este lunes. Alega que no ha recibido notificación del acuerdo.

Implicaciones económicas: reclamación de 1,5 millones de euros

Durante la misma asamblea se resolvió admitir el recurso de reposición presentado por Canal Gestión sobre una reclamación de 1,5 millones de euros correspondiente a una subida tarifaria que fue anulada por la Comisión de Precios de Canarias.

Según el consejero Cejas, tras resolver un defecto de forma, el expediente seguirá su curso para reclamar el reintegro del dinero cobrado por esa subida, que fue aprobada en la anterior legislatura y posteriormente rechazada por el organismo competente.

Transparencia y revisión de la gestión anterior

En materia de transparencia, la Asamblea también dio el visto bueno al reglamento que regulará la Comisión de Investigación. Este nuevo órgano tendrá como tarea principal indagar en las circunstancias que motivaron la desaparición de documentación oficial relativa a las actas de las asambleas de la empresa pública Inalsa durante el anterior mandato. La puesta en marcha de esta comisión responde a la voluntad de clarificar responsabilidades y reforzar la confianza ciudadana en la gestión del agua.