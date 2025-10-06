Helicópteros del BHELMA VI refuerzan la seguridad y el entrenamiento en Lanzarote

El Batallón de Helicópteros de Maniobra VI (BHELMA VI) ha desplegado en Lanzarote un destacamento de aeronaves y tripulaciones que participan estos días en intensos ejercicios de preparación, incorporando vuelos tanto diurnos como nocturnos.

Los helicópteros Super Puma y AB212, junto a sus equipos, están llevando a cabo misiones de reconocimiento, transporte y vigilancia, muchas de ellas empleando gafas de visión nocturna para simular situaciones reales de operación.

El propósito de estas prácticas es doble: garantizar la máxima capacitación de las tripulaciones para responder en contextos de seguridad nacional y estar preparados para colaborar con las autoridades civiles locales ante cualquier contingencia que lo requiera.

Aumento de la seguridad y vigilancia

Además de servir para perfeccionar las habilidades de vuelo y coordinación, estas maniobras incrementan la seguridad y vigilancia de los espacios terrestres bajo soberanía española en la isla, contribuyendo a la disuasión de posibles amenazas y a la salvaguarda de la población.

La presencia del BHELMA VI también fomenta la integración de los militares en la sociedad lanzaroteña, fortaleciendo los lazos entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía. Gracias a este tipo de despliegues, los equipos adquieren un conocimiento más profundo del terreno y la realidad social de la isla.