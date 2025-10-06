El original vídeo con el que Lanzarote rinde homenaje a sus verdaderos 'influencers': "Cambiaron la isla sin buscar 'likes'"

La nueva campaña del Cabildo de Lanzarote, titulada Eres influencer de tu casa, quiere poner el foco en aquellas personas que, desde el anonimato o el compromiso social, transformaron la realidad de la isla mucho antes de que existieran las redes sociales. Bajo este mensaje, se apela a la conciencia ciudadana y a la importancia de influir de forma positiva en el entorno más cercano.

El vídeo que protagoniza la artista grancanaria del maquillaje Noemía Pérez @om_makeup_artist) y que colabora en la iniciativa de la Corporación Insular deja un mensaje claro: “Ser influencer no va solo de cifras, sino de lo que haces con tu voz y tus actos”. El mensaje conecta con la idea de en Canarias, y en Lanzarote en particular, los verdaderos influencers fueron personas comunes que trabajaron para mejorar su tierra.

Campesinos, pescadores y artesanos enfrentaron durante siglos condiciones durísimas de sequía, hambre y aislamiento. Su ingenio y esfuerzo fueron clave para el desarrollo de la isla.

Dos nombres que marcaron un antes y un después

Entre los referentes históricos más destacados figuran:

César Manrique , artista y defensor del paisaje lanzaroteño, que logró integrar arte, sostenibilidad y urbanismo.

, artista y defensor del paisaje lanzaroteño, que logró integrar arte, sostenibilidad y urbanismo. Manuel Díaz Rijo, ingeniero pionero en traer a Lanzarote agua potable desde el mar, a través de la instalación en la Isla de la primera desaladora en Europa (1964), un hito vital para una isla sin ríos ni embalses.

El agua, que durante siglos fue un bien escaso y valioso, sigue siendo hoy uno de los mayores tesoros de Lanzarote. La población supo adaptarse, utilizando el rofe volcánico para conservar la humedad en los cultivos y almacenando la lluvia en aljibes y maretas.

Un legado que nos obliga a actuar

Esta campaña no solo rinde homenaje al pasado, sino que busca concienciar sobre la importancia de cuidar los recursos naturales, en especial el agua. Desde el Cabildo se invita a la población a influir positivamente en su entorno y a continuar ese legado de responsabilidad.

“El maquillaje se borra, pero su visión y su arte siguen marcando el camino”, recuerda la campaña.

Con esta propuesta, se revaloriza la identidad colectiva y se impulsa un modelo de desarrollo basado en el respeto al medio y la memoria de quienes lo hicieron posible.