El PSOE de Lanzarote propone limitar el turismo en el Plan Insular y critica el modelo de crecimiento "sin control de CC-PP"

El Partido Socialista de Lanzarote ha presentado alegaciones al nuevo Plan Insular de Ordenación de Lanzarote y del Archipiélago Chinijo (PIOLC) con una propuesta alternativa que busca poner freno a la saturación turística, asegurar el acceso a la vivienda y proteger los recursos naturales de la isla, especialmente el agua.

La secretaria insular del partido y diputada en el Congreso por Las Palmas, María Dolores Corujo, ha insistido en que “el turismo no debe padecerse, sino gestionarse con planificación y responsabilidad”.

Según la dirigente socialista, el modelo actual, impulsado por Coalición Canaria y el Partido Popular (CC-PP), apuesta por" un crecimiento sin límites ni control", lo que, a su juicio, pone en riesgo el equilibrio social y ambiental de Lanzarote.

Una isla con capacidad limitada

Desde el PSOE se recuerda que en 2019 Lanzarote fue declarada isla turísticamente saturada, una decisión que en su momento fue pionera en Canarias. Corujo reivindica esa medida como un acto de responsabilidad basado en datos objetivos, y advierte que “esa situación se ha agravado, por lo que ya no se puede seguir mirando hacia otro lado”.

Entre las propuestas socialistas, destacan:

Una moratoria en las zonas turísticamente saturadas .

. La regulación insular del alquiler vacacional .

. Priorizar la rehabilitación de infraestructuras existentes frente a la expansión de nuevas plazas turísticas.

de infraestructuras existentes frente a la expansión de nuevas plazas turísticas. Vincular la movilidad y la capacidad del aeropuerto a los límites del territorio.

y la capacidad del a los límites del territorio. Establecer una cuota de corresponsabilidad turística, cuyos ingresos se destinarían a vivienda, sostenibilidad y protección del entorno.

“Cuando el turismo no se gobierna, termina gobernando la isla”, ha señalado Corujo, reclamando una nueva hoja de ruta para el desarrollo.

Críticas al actual documento del PIOLC

El PSOE ha expresado su rechazo al borrador actual del PIOLC por no abordar algunos de los retos más urgentes de la isla. Según el partido, el plan omite la emergencia habitacional, no contempla un plan estructurado de gestión del agua y pasa por alto la necesidad de mejorar la movilidad insular.

Como alternativa, los socialistas proponen:

Un plan de choque para la crisis hídrica , que garantice el abastecimiento presente y futuro.

, que garantice el abastecimiento presente y futuro. Reserva de suelo para un nuevo complejo medioambiental insular .

para un nuevo . Un sistema de transporte público eficiente y competitivo .

. Una política de vivienda centrada en el alquiler social y la rehabilitación urbana.

Corujo ha concluido que Lanzarote necesita “un modelo serio y ejecutable que no persiga el crecimiento a cualquier precio, sino que garantice derechos básicos como la vivienda y el agua”. En su opinión, “crecer sin asumir los costes no es desarrollo, es descontrol”.