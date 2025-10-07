El Cabildo de Lanzarote adjudica por casi 6 millones la nueva planta de compostaje en Zonzamas
El Cabildo de Lanzarote ha adjudicado la construcción de la nueva planta de compostaje en el Complejo Ambiental de Zonzamas, con una inversión total de 5,97 millones de euros, cofinanciada por el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN).
La adjudicación recayó en la UTE Medio Ambiente, Residuos y Agua Marea S.L. – Heliopol S.A.U., que presentó la oferta más ventajosa entre las cuatro que se presentaron al concurso público.
Características
La planta contará con una nave de 2.200 m², equipada con sistemas de fermentación en trincheras y ventilación forzada, y tendrá capacidad para tratar anualmente 3.500 toneladas de biorresiduos y 875 de restos vegetales, generando hasta 2.600 toneladas de compost para usos agrícolas y paisajísticos.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, destacó que esta obra representa un paso clave en la modernización ambiental de la isla tras “cuatro años perdidos” en el mandato anterior.
Por su parte, Domingo Cejas, consejero de Residuos, subrayó la eficiencia en la gestión presupuestaria: del presupuesto original de 7 millones, el sobrante se destinará a otras mejoras en Zonzamas.
La vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar, señaló que esta inversión responde a una “demanda histórica” y marca un “antes y un después” en la gestión de residuos.
Hacia una isla más sostenible
La nueva planta forma parte de una estrategia integral del Cabildo para modernizar la gestión ambiental, crear empleo verde y avanzar hacia una economía circular, en línea con los objetivos europeos en esta Reserva de la Biosfera.
