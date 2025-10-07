La Policía Local de Arrecife refuerza la vigilancia para combatir las distracciones al volante y prevenir accidentes

La Policía Local de Arrecife está desarrollando un despliegue especial en las calles del municipio con el objetivo de sensibilizar y prevenir los accidentes de tráfico provocados por distracciones en la conducción.

Esta acción se enmarca en la campaña estatal promovida por la Dirección General de Tráfico (DGT), que busca disminuir la siniestralidad vial en entornos urbanos mediante una labor intensiva de vigilancia y concienciación.

La importancia de combatir las distracciones en la carretera

Según los últimos datos facilitados por la DGT, las distracciones estuvieron presentes en 13.164 siniestros viales durante el pasado año, lo que representa el 18 % del total de accidentes registrados. Este dato subraya la magnitud del problema, especialmente en un contexto de movilidad urbana cada vez más compleja y tecnificada.

En los accidentes con víctimas mortales, la distracción figura como el factor más frecuente, con 406 casos (el 30 % del total). Entre los motivos más habituales destacan el uso imprudente de teléfonos móviles, navegadores GPS y otros dispositivos que desvían la atención de la carretera.

Una campaña nacional con impacto local

El Ayuntamiento de Arrecife, a través de su Área de Policía Local y bajo la supervisión del alcalde Yonathan de León, se ha unido a esta iniciativa nacional que tendrá lugar hasta el 12 de octubre en distintas calles de la capital de Lanzarote. El objetivo es claro: reducir a la mitad el número de muertes y lesiones graves por siniestros viales en 2030 respecto a los datos de 2019, alineándose así con los compromisos y estrategias de seguridad vial de la Unión Europea y España.

Nuevos retos para la movilidad y la seguridad

Las características del tráfico actual en entornos urbanos han cambiado notablemente en los últimos años. El aumento de vehículos, la presencia de diferentes formas de movilidad y la integración de dispositivos tecnológicos en automóviles, motocicletas y Vehículos de Movilidad Personal (VMP), generan nuevos retos en la gestión de la seguridad vial.

La propia DGT advierte que utilizar el móvil durante la conducción multiplica por cuatro el riesgo de sufrir un accidente, equiparando este peligro al de conducir bajo los efectos del alcohol. Tanto las autoridades locales como los responsables estatales consideran esencial aumentar la sensibilización ciudadana y fomentar buenos hábitos al volante para evitar la tragedia de los accidentes prevenibles.

Colaboración entre cuerpos de seguridad y ciudadanía

Durante toda la semana, agentes de la Policía Local, junto con otros cuerpos policiales españoles, están informando, sancionando y concienciando a los conductores sobre la importancia de mantener la atención durante la conducción. Esta campaña pone el foco en las distracciones para que tanto conductores como peatones sean cada vez más conscientes del papel crucial que juegan en la seguridad vial.