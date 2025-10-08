Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Cabildo de Lanzarote mejora la carretera entre Yaiza y El Golfo con una inversión de 900.000 euros

Las empresas interesadas en realizar la obra podrán presentar las ofertas hasta el próximo 22 de octubre

Desperfectos en la calle principal del pueblo de El Golfo, en el municipio de Yaiza.

Desperfectos en la calle principal del pueblo de El Golfo, en el municipio de Yaiza. / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Arrecife

El Cabildo de Lanzarote ha iniciado el proceso de licitación para ejecutar obras de mejora en la carretera LZ-704, que conecta Yaiza con El Golfo, en el sur de la isla. Esta actuación busca reforzar el firme, renovar la señalización y aumentar la seguridad vial en un tramo clave para la movilidad local y el acceso a zonas naturales protegidas.

La intervención, que cuenta con un presupuesto de 898.028 euros, se financiará a través del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), dentro de la línea estratégica “Inversiones en Infraestructuras”. Los trabajos incluyen el reasfaltado completo, la renovación de señales horizontales y verticales, así como la instalación de nuevos elementos de contención, como guardarraíles, para mejorar la seguridad de quienes transitan esta vía.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha destacado la importancia de esta vía, que se encuentra dentro del Parque Natural de Los Volcanes y de los espacios de la Red Natura 2000, una red ecológica europea de áreas de conservación especialmente protegidas. “Es fundamental reforzar esta carretera, ya que son muchas las personas que la utilizan a diario”, señaló Betancort.

Oswaldo Betancort y María Jesús Tovar, en el salón de plenos del Cabildo de Lanzarote

Oswaldo Betancort y María Jesús Tovar, en el salón de plenos del Cabildo de Lanzarote / La Provincia

Obras en tres meses y licitación abierta hasta el 22 de octubre

La vicepresidenta insular y responsable del área de Planificación y Coordinación de Proyectos, María Jesús Tovar, explicó que el proyecto contempla no solo el pavimentado, sino también la adaptación de la vía a los estándares actuales de seguridad y sostenibilidad.

El plazo de ejecución previsto para las obras es de tres meses, una vez adjudicado el contrato. Las empresas interesadas en participar en el proceso de licitación pueden presentar sus ofertas hasta el 22 de octubre a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Noticias relacionadas y más

Parte de un plan más amplio de modernización viaria

Esta obra forma parte del programa de mejoras de carreteras de interés insular y regional, impulsado por el Cabildo de Lanzarote con el apoyo del FDCAN. El objetivo es modernizar la red viaria de la isla, atendiendo tanto a las necesidades de los residentes como a la conservación del entorno natural.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Felipe González recuerda a Sánchez que él convocó elecciones cuando le rechazaron los presupuestos
  2. Felipe González, en Lanzarote: 'Si Sánchez ha propuesto un plan de paz para Gaza, hay que apoyarlo
  3. El original vídeo con el que Lanzarote rinde homenaje a sus verdaderos 'influencers': 'Cambiaron la isla sin buscar 'likes'
  4. Restricciones de tráfico en Lanzarote por la Vuelta Ciclista 2025: horarios y zonas afectadas
  5. Lanzarote da un salto en innovación sanitaria con la incorporación de la cirugía robótica al Hospital Molina Orosa
  6. El Consorcio del Agua de Lanzarote otorga tres meses a Canal Gestión para negociar su salida y transferir el servicio
  7. José Gopar, el artista vencido
  8. El exinterventor del Ayuntamiento de Arrecife reconoce los hechos 'con matizaciones

El Cabildo de Lanzarote mejora la carretera entre Yaiza y El Golfo con una inversión de 900.000 euros

El Cabildo de Lanzarote mejora la carretera entre Yaiza y El Golfo con una inversión de 900.000 euros

Lanzarote refuerza su proyección internacional con acciones promocionales en Boston y Toronto

Lanzarote refuerza su proyección internacional con acciones promocionales en Boston y Toronto

Centros Turísticos, residuos y reinserción: internos de la cárcel de Tahiche convierten la basura en archivadores y bisutería

Centros Turísticos, residuos y reinserción: internos de la cárcel de Tahiche convierten la basura en archivadores y bisutería

La Aemet actualiza el tiempo en Canarias: más viento y temperaturas de hasta 34 grados

La Aemet actualiza el tiempo en Canarias: más viento y temperaturas de hasta 34 grados

Una abogada denuncia "enchufismo" en una oposición a bombero y el Cabildo de Lanzarote lo niega

Una abogada denuncia "enchufismo" en una oposición a bombero y el Cabildo de Lanzarote lo niega

El Cabildo de Lanzarote impulsa la inserción laboral con el Plan de Empleabilidad 2025

El Cabildo de Lanzarote impulsa la inserción laboral con el Plan de Empleabilidad 2025

La Aemet activa el aviso por fuerte viento y olas de hasta tres metros en Canarias

La Aemet activa el aviso por fuerte viento y olas de hasta tres metros en Canarias

La Intervención del Ayuntamiento de Arrecife tramitaba facturas con sello manual y en un registro aparte

La Intervención del Ayuntamiento de Arrecife tramitaba facturas con sello manual y en un registro aparte
Tracking Pixel Contents