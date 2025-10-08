Centros Turísticos, residuos y reinserción: internos de la cárcel de Tahiche convierten la basura en archivadores y bisutería

El Cabildo de Lanzarote, a través de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT), ha lanzado una innovadora iniciativa que combina sostenibilidad ambiental, reciclaje creativo y reinserción social. El proyecto, denominado CACT, residuos y reinserción, da una segunda vida a materiales que normalmente acabarían en el vertedero, al tiempo que brinda una oportunidad de formación y desarrollo personal a personas internas en el Centro Penitenciario de Tahíche.

Esta propuesta cuenta con el respaldo del grupo empresarial Chacón, la asociación Papacría y la entidad Derecho y Justicia, y se fundamenta en los principios de la economía circular y el compromiso con un modelo turístico responsable.

Del residuo al recurso: ¿qué pasa con lo que tiramos?

Lanzarote, como territorio limitado y frágil, enfrenta grandes desafíos en la gestión de residuos. En este contexto, el proyecto pretende responder a preguntas fundamentales: ¿qué se puede hacer con un palé, una botella de plástico o una lata usada?, ¿cómo evitar que estos materiales acaben contaminando paisajes o ecosistemas?

Internos de la cárcel de Lanzarote participan en un proyecto de reciclaje de la basura de los Centros Turísticos / La Provincia

La respuesta ha sido clara: convertir el residuo en recurso útil. De esta forma, los desechos generados en la actividad diaria de los CACT —como cartón, vidrio, plásticos o madera— son transformados en productos funcionales, con valor artesanal y simbólico.

Formación en reciclaje creativo en el Centro de Inserción Social

El proyecto ha contado con un programa formativo específico en el Centro de Inserción Social Ángel Guerra, en Tahíche. Dirigido por José Goñi, artista y experto en reciclaje, el taller reunió a sesenta internos que recibieron formación teórica y práctica sobre cómo transformar residuos en objetos útiles y creativos.

Entre los productos elaborados destacan archivadores, carpetas, embalajes ecológicos, objetos de bisutería, decoración y otros artículos con diseño original y valor añadido. Algunos de estos materiales ya han sido incorporados al uso interno de los CACT, en sustitución del plástico de un solo uso.

Representantes de instituciones y entidades participantes en el proyecto de reciclaje de la basura de Centros Turísticos. / La Provincia

La metodología aplicada busca no solo la producción de objetos, sino también el empoderamiento personal, el desarrollo de habilidades y la motivación de quienes participan. Muchos internos han definido la experiencia como “liberadora”, “creativa” y “una manera de sentirse útil”.

Objetos reciclados, ahora disponibles en las tiendas de los CACT

La presentación oficial de los resultados tuvo lugar en Jameos del Agua, uno de los espacios más emblemáticos de Lanzarote. Desde este miércoles, 8 de octubre, los productos creados en el marco de esta iniciativa están disponibles para la venta en las tiendas de los CACT, y los beneficios obtenidos se reinvertirán en el propio proyecto.

El catálogo incluye expositores, bolsos, embalajes para botellas, souvenirs y piezas de artesanía, todos fabricados con materiales reciclados procedentes de los centros turísticos. Además de dar visibilidad al proyecto, estos objetos simbolizan un nuevo enfoque sobre el consumo, el turismo y la sostenibilidad.

Internos de la cárcel de Lanzarote participan en un proyecto de reciclaje de la basura de los Centros Turísticos / La Provincia

Más que reciclaje: inclusión, reinserción y prevención

El proyecto ‘CACT, residuos y reinserción’ va más allá del reciclaje: apuesta por la inclusión social y la prevención de la reincidencia. Uno de sus objetivos es reducir la vulnerabilidad social y familiar de las personas que cumplen condena, ofreciendo herramientas que faciliten su integración una vez terminada su etapa penitenciaria.

También se pretende fomentar hábitos saludables mediante la ocupación del tiempo libre en actividades creativas y con sentido, contribuyendo a disminuir el consumo de sustancias y generar dinámicas positivas dentro del centro penitenciario.

Internos de la cárcel de Lanzarote participan en un proyecto de reciclaje de la basura de los Centros Turísticos / La Provincia

Según el equipo técnico del proyecto, se trata de una experiencia transformadora tanto para los participantes como para la comunidad que recibe los productos de su trabajo.

Compromiso de continuidad y nuevas ediciones

El consejero de los Centros Turísticos, Ángel Vázquez, destacó durante la presentación que esta iniciativa es “mucho más que una buena idea”. En sus palabras, representa una “oportunidad real de transformación para las personas privadas de libertad y una contribución tangible a la sostenibilidad de nuestros ecosistemas”.

Vázquez también se comprometió a darle continuidad al proyecto, con una segunda edición ya en preparación. El objetivo es consolidar esta línea de trabajo como parte estructural de la política de sostenibilidad y acción social de los CACT.

La iniciativa contó, además, con la presencia y el respaldo del personal técnico del Centro Penitenciario de Tahíche, incluyendo la subdirectora de Seguridad, la educadora social y la jurista, quienes valoraron positivamente el impacto humano del proyecto.