Teguise refuerza la limpieza de imbornales y pozos filtrantes ante la temporada de lluvias
La intervención contempla la limpieza de más de 500 imbornales distribuidos en localidades como Costa Teguise, Tahiche, Las Caletas, Guatiza y otras zonas
El Ayuntamiento de Teguise inició el pasado 17 de septiembre, una campaña intensiva de limpieza de imbornales y pozos filtrantes en todos los núcleos de población del municipio. Esta acción preventiva busca minimizar los riesgos derivados de las lluvias propias del otoño e invierno, reforzando la capacidad de evacuación y drenaje en la vía pública.
La intervención contempla la limpieza de más de 500 imbornales distribuidos en localidades como Costa Teguise, Tahíche, Las Caletas, Guatiza y otras zonas. Los trabajos los ejecuta el propio personal municipal, perteneciente al Parque Móvil, bajo la coordinación de la Concejalía de Vías y Obras. Está previsto que las labores continúen hasta finales de diciembre.
Prevenir incidencias
La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, ha destacado la importancia de mantener el sistema de drenaje en buenas condiciones, señalando que “estas acciones son fundamentales para la seguridad ciudadana y la correcta circulación vial”. La campaña busca anticipar posibles episodios de lluvias intensas, evitando así problemas derivados de la acumulación de agua en las calles.
Por su parte, el concejal responsable de Obras, Eugenio Robayna, recuerda que esta campaña se realiza anualmente, y que este año se ha intensificado en zonas con mayor riesgo de acumulación. El objetivo es asegurar que todos los sistemas filtrantes estén en condiciones óptimas para afrontar la temporada de lluvias.
Retirada de residuos
Operarios municipales están retirando lodos, hojas, arena y otros residuos que podrían obstruir el drenaje. Estas labores permiten que el agua fluya correctamente durante los periodos de mayor precipitación, evitando inundaciones y mejorando la calidad de vida de vecinos y vecinas.
