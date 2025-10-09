La Autoridad Portuaria rechaza la instalación de una gasolinera en Naos y se impulsa el uso universitario del suelo en Arrecife

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha optado finalmente por no conceder la autorización para instalar una nueva estación de servicio en la zona de Naos, en Arrecife, ha informado este jueves el Consistorio capitalino.

La parcela, con una superficie de 1.652,30 metros cuadrados y ganado al mar en su día, estaba en el punto de mira de una empresa —Lanzafuel, S.L.—, que había solicitado la concesión para ubicar allí una gasolinera. Sin embargo, la propuesta ha sido finalmente desestimada, alineándose con las peticiones del alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y el respaldo del pleno del Ayuntamiento.

Argumentos de seguridad y oposición municipal

Entre los motivos principales para este rechazo destaca el informe desfavorable emitido por el Ministerio del Interior. Las autoridades estatales consideraron desaconsejable la construcción de una estación de servicio tan cerca de la Comisaría de Policía Nacional de Arrecife, localizada a escasos metros, alegando razones de seguridad pública. Este criterio resultó determinante, según se hizo público en la reciente reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.

El propio Ayuntamiento de Arrecife, con su alcalde y el apoyo unánime de la corporación municipal, había defendido usos alternativos para ese suelo urbano, alejados de la actividad industrial o comercial vinculada a un servicio de repostaje de vehículos. El consistorio abogó desde un primer momento por un proyecto de índole educativa y universitaria, con la clara intención de aportar valor social y económico a la zona portuaria.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Plamas, Beatriz Calzada, en la reunión del Consejo de Administración, este jueves en la capital grancanaria / La Provincia

Procedimiento administrativo y respaldo institucional

El proceso comenzó varios meses atrás, cuando la empresa interesada elevó su solicitud ante la Autoridad Portuaria. Posteriormente, durante el periodo de exposición pública, se presentaron diversas alegaciones por parte de la ciudadanía y colectivos locales, la mayoría centradas en el riesgo de ubicar una instalación de este tipo junto a dependencias policiales y en una zona con importante tráfico de personas.

En julio, ante la trascendencia del asunto, el Consejo de Administración decidió posponer la decisión definitiva sobre la concesión, solicitando de manera expresa un dictamen técnico al Ministerio del Interior sobre las condiciones de seguridad. El reciente informe negativo de este ministerio, así como el sentir general de la opinión pública, terminaron por decantar la balanza a favor del uso educativo del espacio.

El artículo 83 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado permite que los suelos de titularidad portuaria puedan ser concedidos directamente a administraciones públicas para proyectos de interés general, como es el caso de equipamientos universitarios. En este caso, tanto el Ayuntamiento de Arrecife como la Cámara de Comercio de Lanzarote han manifestado su respaldo a la creación de un centro universitario en Naos.

Para conocer más detalles sobre la legislación portuaria y los procesos de concesión, se puede consultar el texto legal en la web oficial de Puertos del Estado.

Impulso universitario y economía azul en Arrecife

La propuesta del alcalde se enmarca dentro de una estrategia más amplia para revitalizar la zona portuaria y avanzar hacia la llamada economía azul, apoyando la implantación de un centro universitario especializado en Náutica. La cercanía de la conocida Escuela de Pesca de Lanzarote y la existencia de titulaciones universitarias ya impartidas en la isla, como Enfermería y Turismo, refuerzan la viabilidad del proyecto. El Parlamento de Canarias ha aprobado recientemente la creación de los estudios de Grado en Náutica, que se sumarían así a la oferta educativa superior local.

Reacciones y expectativas de futuro

El alcalde de Arrecife ha celebrado la decisión de la Autoridad Portuaria como un avance para el municipio. Yonathan de León defiende que el aprovechamiento del suelo para un nuevo edificio universitario no solo beneficiará a los jóvenes estudiantes de Lanzarote, sino que impulsará sinergias en torno al puerto y al desarrollo económico local.

Desde el Ayuntamiento se destaca también el consenso alcanzado entre distintas entidades públicas y la colaboración de la Cámara de Comercio de Lanzarote, que hoy expresó públicamente su respaldo a esta solución de futuro.