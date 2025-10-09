Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El ICAVI licita la rehabilitación energética de 60 viviendas protegidas en Tías

El Instituto Canario de la Vivienda, dependiente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha sacado a concurso la obra por un presupuesto de 1.214.083,30 euros

Viviendas protegidas en Los Lirios, en Tías

Viviendas protegidas en Los Lirios, en Tías / A. T.

La Provincia

La Provincia

Arrecife

El Gobierno de Canarias ha iniciado el proceso de licitación pública para ejecutar obras de rehabilitación energética en un total de 60 viviendas protegidas situadas en el municipio de Tías. Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia regional para modernizar el parque público de viviendas, promoviendo la sostenibilidad y el ahorro energético.

A través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) —organismo dependiente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, dirigida por Antonio Ortega— se ha fijado un presupuesto base de licitación de 1.214.083,30 euros para esta actuación. La financiación permitirá llevar a cabo mejoras significativas en los inmuebles, muchas de ellas orientadas a reducir el consumo energético y aumentar el confort térmico.

Mejoras previstas en los edificios

Las obras incluirán intervenciones como:

  • Refuerzo del aislamiento térmico de fachadas y cubiertas
  • Sustitución de carpintería exterior (puertas y ventanas) por modelos más eficientes
  • Actualización de instalaciones energéticas, con el fin de optimizar el rendimiento energético del edificio

Estas actuaciones buscan cumplir con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y con las directrices europeas para la transición energética en el sector de la vivienda.

Plazo para presentar ofertas

Las empresas interesadas en ejecutar las obras pueden presentar sus propuestas hasta el 14 de octubre de 2025 a las 17:00 horas (hora peninsular), a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Noticias relacionadas y más

La iniciativa forma parte del compromiso del Ejecutivo autonómico para avanzar hacia un modelo de edificación más eficiente, sostenible y respetuoso con el entorno, contribuyendo además a mejorar las condiciones de vida de las familias residentes en viviendas públicas.

TEMAS

  1. Felipe González recuerda a Sánchez que él convocó elecciones cuando le rechazaron los presupuestos
  2. Felipe González, en Lanzarote: 'Si Sánchez ha propuesto un plan de paz para Gaza, hay que apoyarlo
  3. El original vídeo con el que Lanzarote rinde homenaje a sus verdaderos 'influencers': 'Cambiaron la isla sin buscar 'likes'
  4. Restricciones de tráfico en Lanzarote por la Vuelta Ciclista 2025: horarios y zonas afectadas
  5. El Consorcio del Agua de Lanzarote otorga tres meses a Canal Gestión para negociar su salida y transferir el servicio
  6. José Gopar, el artista vencido
  7. El exinterventor del Ayuntamiento de Arrecife reconoce los hechos 'con matizaciones
  8. Arrecife en Vivo brilla con la cantera canaria y el ecleticismo

El ICAVI licita la rehabilitación energética de 60 viviendas protegidas en Tías

El ICAVI licita la rehabilitación energética de 60 viviendas protegidas en Tías

La Autoridad Portuaria rechaza la instalación de una gasolinera en Naos y se impulsa el uso universitario del suelo en Arrecife

La Autoridad Portuaria rechaza la instalación de una gasolinera en Naos y se impulsa el uso universitario del suelo en Arrecife

La Aemet actualiza el tiempo en Canarias: más viento y temperaturas de hasta 34 grados

La Aemet actualiza el tiempo en Canarias: más viento y temperaturas de hasta 34 grados

Lanzarote refuerza su proyección internacional con acciones promocionales en Boston y Toronto

Lanzarote refuerza su proyección internacional con acciones promocionales en Boston y Toronto

El Cabildo de Lanzarote mejora la carretera entre Yaiza y El Golfo con una inversión de 900.000 euros

El Cabildo de Lanzarote mejora la carretera entre Yaiza y El Golfo con una inversión de 900.000 euros

Centros Turísticos, residuos y reinserción: internos de la cárcel de Tahiche convierten la basura en archivadores y bisutería

Centros Turísticos, residuos y reinserción: internos de la cárcel de Tahiche convierten la basura en archivadores y bisutería

Una abogada denuncia "enchufismo" en una oposición a bombero y el Cabildo de Lanzarote lo niega

Una abogada denuncia "enchufismo" en una oposición a bombero y el Cabildo de Lanzarote lo niega

El Cabildo de Lanzarote impulsa la inserción laboral con el Plan de Empleabilidad 2025

El Cabildo de Lanzarote impulsa la inserción laboral con el Plan de Empleabilidad 2025
Tracking Pixel Contents