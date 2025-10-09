El ICAVI licita la rehabilitación energética de 60 viviendas protegidas en Tías
El Instituto Canario de la Vivienda, dependiente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha sacado a concurso la obra por un presupuesto de 1.214.083,30 euros
El Gobierno de Canarias ha iniciado el proceso de licitación pública para ejecutar obras de rehabilitación energética en un total de 60 viviendas protegidas situadas en el municipio de Tías. Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia regional para modernizar el parque público de viviendas, promoviendo la sostenibilidad y el ahorro energético.
A través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) —organismo dependiente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, dirigida por Antonio Ortega— se ha fijado un presupuesto base de licitación de 1.214.083,30 euros para esta actuación. La financiación permitirá llevar a cabo mejoras significativas en los inmuebles, muchas de ellas orientadas a reducir el consumo energético y aumentar el confort térmico.
Mejoras previstas en los edificios
Las obras incluirán intervenciones como:
- Refuerzo del aislamiento térmico de fachadas y cubiertas
- Sustitución de carpintería exterior (puertas y ventanas) por modelos más eficientes
- Actualización de instalaciones energéticas, con el fin de optimizar el rendimiento energético del edificio
Estas actuaciones buscan cumplir con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y con las directrices europeas para la transición energética en el sector de la vivienda.
Plazo para presentar ofertas
Las empresas interesadas en ejecutar las obras pueden presentar sus propuestas hasta el 14 de octubre de 2025 a las 17:00 horas (hora peninsular), a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
La iniciativa forma parte del compromiso del Ejecutivo autonómico para avanzar hacia un modelo de edificación más eficiente, sostenible y respetuoso con el entorno, contribuyendo además a mejorar las condiciones de vida de las familias residentes en viviendas públicas.
