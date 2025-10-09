Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lanzarote estrena el primer contenedor en Canarias para extinguir incendios en vehículos eléctricos

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote presenta un sistema pionero en el Archipiélago para sofocar el fuego en coches, motos, bicicletas y patinetes eléctricos y mejorar la seguridad

C. L.

La Provincia

La Provincia

Arrecife

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha dado un paso decisivo en la modernización de su operativa con la incorporación de un contenedor de inundación para vehículos eléctricos, una herramienta pionera en todo el Archipiélago. Se trata de un recurso esencial para garantizar la extinción total de incendios en coches, motos, bicicletas y patinetes eléctricos, cuya presencia en las carreteras crece cada año.

Este nuevo equipamiento supone una mejora sustancial frente a las soluciones empleadas hasta ahora, como las bolsas de lona, de uso limitado y menor durabilidad. El nuevo contenedor destaca por su estructura metálica de alta resistencia, con unas dimensiones de 6 metros de largo y 2,30 metros de ancho interior. Además, está equipado con un cabrestante que facilita la introducción del vehículo desde el exterior.

Seguridad reforzada para los equipos de emergencia

El funcionamiento del sistema es sencillo y efectivo: tras apagar el incendio, el vehículo se introduce en el contenedor y se inunda completamente de agua, lo que elimina el riesgo de reignición de las baterías. Este peligro es frecuente en incendios de vehículos eléctricos debido a las altas temperaturas que pueden afectar a las celdas internas de las baterías, provocando nuevos focos de fuego o incluso explosiones.

Francisco Aparicio (i), María Jesús Tovar y Oswaldo Betancort, junto al contenedor para extinguir incendios en vehículos eléctricos.jpg / La Provincia

Según explicó Francisco J. Aparicio, presidente del Consorcio, esta herramienta “garantiza la seguridad de los intervinientes y evita riesgos posteriores, siendo única en Canarias”.

Innovación tecnológica y sostenibilidad

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, remarcó que este avance posiciona nuevamente a la isla “a la cabeza en materia de seguridad y emergencias”, al dotar a los bomberos de los mejores medios para enfrentarse a los desafíos de la nueva movilidad.

Por su parte, la vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar, destacó que esta incorporación responde a una estrategia clara de apuesta por la sostenibilidad y la innovación tecnológica, en línea con la evolución del parque móvil insular y la transición hacia formas de transporte más limpias.

Lanzarote, referente en la modernización de los servicios de emergencia

La llegada de este contenedor convierte a Lanzarote en la primera isla del archipiélago en contar con este tipo de tecnología específica para vehículos eléctricos. Además de aumentar la eficacia de la intervención, este sistema representa un avance en la protección tanto de los profesionales de emergencias como del entorno.

Con este nuevo recurso, el Consorcio de Seguridad y Emergencias mejora su capacidad de respuesta y se prepara ante un tipo de incidente que, según distintas fuentes del ámbito de la seguridad vial, será cada vez más común en los próximos años.

Lanzarote estrena el primer contenedor en Canarias para extinguir incendios en vehículos eléctricos

