El maestro y Cronista Oficial de Los Buches, Óscar Torres, da nombre a la plazoleta de acceso a Argana Baja en Arrecife

El Ayuntamiento de Arrecife ha inaugurado este miércoles una nueva plazoleta ubicada en la calle Ico, en uno de los accesos al barrio de Argana Baja, coincidiendo con las celebraciones patronales en honor a la Virgen de Chaxiraxi.

El espacio urbano, promovido con la colaboración de la Parranda Marinera Los Buches, se ha dedicado al docente, exconcejal del PSOE, memorialista, Cronista Oficial de Los Buches y divulgador cultural Óscar Torres Perdomo, una figura estrechamente vinculada a la historia reciente del municipio.

El acto contó con la participación del alcalde de Arrecife, Yonathan de León, así como del propio homenajeado, autoridades locales, representantes culturales y numerosos vecinos. En su intervención, el alcalde destacó que esta dedicatoria “nace del corazón y habla al alma de esta ciudad”.

Homenaje a Óscar Torres con una plazoleta en Argana Baja, en Arrecife / A. A.

Reconocimiento a una figura clave en la memoria cultural de Lanzarote

La propuesta de bautizar la plazoleta con el nombre de Óscar Torres partió de la Parranda Los Buches, agrupación que recibió la Medalla de Oro del Gobierno de Canarias en 2023 por su labor en la conservación del carnaval tradicional de la isla. La medalla fue otorgada a propuesta del propio Ayuntamiento de Arrecife.

Durante el acto, Juan Antonio Machado, presidente de Los Buches, recordó la relevancia de Torres como cronista oficial de la parranda, y como impulsor de iniciativas destinadas a la preservación de la memoria cultural del municipio. En sus palabras, el nombre de la plazoleta “afirma una forma de entender lo público, la cultura y la memoria”.

Además de su labor educativa, Óscar Torres ha sido una figura clave en la documentación del patrimonio cultural conejero. Ha creado diversas plataformas digitales para la difusión de la historia de Arrecife, especialmente del Carnaval, y es el responsable del Gran Archivo del Carnaval, una herramienta de consulta y divulgación muy valorada en la isla.

Diseño y ejecución con participación ciudadana

El diseño de la plazoleta y de la placa conmemorativa fue realizado por Juan David Machado Gutiérrez, secretario de Los Buches, mientras que la construcción fue llevada a cabo por personal del área de Obras Públicas del Ayuntamiento de Arrecife, bajo la dirección directa del alcalde.

El resultado, según los organizadores, es un ejemplo de colaboración entre la ciudadanía y la administración local, donde se ha logrado crear un espacio simbólico que contribuye a reforzar la identidad del barrio de Argana Baja y su conexión con la historia reciente del municipio.

Trayectoria de Óscar Torres Perdomo

Con una extensa carrera como docente, Torres inició y finalizó su vida profesional en el colegio Capellanía del Yágabo, en Arrecife. Su compromiso con la enseñanza ha estado siempre vinculado a la divulgación cultural y a la defensa del patrimonio local.

Entre los reconocimientos recibidos, destacan:

Premio de la Junta de Cronistas Oficiales de Canarias (2017) por su labor investigadora.

por su labor investigadora. Premio Haría (2021) .

. Pregonero del Carnaval de Arrecife (2022), ocasión en la que presentó el mencionado Gran Archivo del Carnaval.

Estas distinciones subrayan su rol como memorialista de Lanzarote y referente en la recuperación de la historia local a través de nuevas tecnologías y formatos digitales.

Una plazoleta para recordar en vida

Durante su intervención, Óscar Torres expresó su agradecimiento por este homenaje en vida, rodeado de familiares, amistades y representantes culturales. Rememoró sus años como profesor y su implicación con Los Buches, subrayando la importancia de conservar la historia local.

El alcalde de Arrecife concluyó el acto reafirmando el compromiso del consistorio con el reconocimiento a personas que han contribuido al desarrollo educativo y cultural de la ciudad: “Hoy honramos a uno de nuestros vecinos más comprometidos con la memoria colectiva, con una obra pequeña en tamaño pero grande en significado”.